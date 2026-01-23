La rémunération de David Solomon, directeur général de Goldman Sachs, passe à 47 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Goldman Sachs GS.N a déclaré vendredi avoir approuvé la rémunération annuelle totale du directeur général David Solomon à 47 millions de dollars pour 2025, contre 39 millions de dollars en 2024.