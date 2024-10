La relance chinoise "pourrait fonctionner cette fois-ci" selon Janus Henderson

(AOF) - " Le tournant décisif de la Chine, qui passe du contrôle de la dette au soutien de la croissance, pourrait être le catalyseur nécessaire pour restaurer la confiance et débloquer la valeur sur les marchés chinois ". C’est ce qu’affirme Victoria Mio, responsable des actions Chine chez Janus Henderson. "Si les précédentes tentatives de relance de l'économie chinoise, comme celle d'avril 2024, qui a vu l'émission d'obligations d'État spéciales à long terme, n'ont pas réussi à créer un élan durable, il existe des raisons probantes de penser que cela pourrait fonctionner cette fois-ci", juge-t-elle.

"La baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine en septembre a créé un environnement plus favorable à la mise en œuvre de mesures de relance par les décideurs chinois, réduisant ainsi les craintes de fuite des capitaux ou de dévaluation de la monnaie", relève la gérante.

Par ailleurs la détérioration des fondamentaux économiques de la Chine, "en particulier le ralentissement du marché immobilier et la baisse de la consommation", a atteint un point où les décideurs politiques considèrent qu'il est "nécessaire de prendre des mesures décisives".

Or contrairement aux initiatives précédentes, les mesures annoncées la semaine dernière "portent non seulement sur la politique monétaire, mais aussi sur les défis du secteur immobilier, la stabilité des marchés boursiers et la confiance des consommateurs".