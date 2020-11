Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La région du Tigré largement contrôlée par les forces fédérales-gouvernement Reuters • 23/11/2020 à 13:29









NAIROBI, 23 novembre (Reuters) - La région du Tigré est très largement contrôlée par les forces fédérales, a déclaré lundi un porte-parole du gouvernement éthiopien qui conduit une offensive dans la zone depuis près de trois semaines. Selon ce porte-parole, les combattants du Tigré ont tiré lundi plusieurs roquettes sur Bahir Dar, chef-lieu de la région voisine d'Amhara, dont les autorités soutiennent l'opération gouvernementale. Le conflit, qui a éclaté le 4 novembre, a déjà fait des centaines, voire des milliers de morts et a poussé près de 40.000 Ethiopiens à se réfugier au Soudan voisin. Il s'est étendu au-delà du Tigré, les rebelles du TPLF (Front de libération du peuple du Tigré) ayant tiré des roquettes dans la région voisine d'Amhara et à la frontière avec l'Erythrée. (Rédaction de Nairobi, version française Nicolas Delame)

