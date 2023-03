La réforme des retraites met la sphère politique à rude épreuve, mais une instabilité majeure est peu probable

Ce qu'il faut retenir de la situation politique française et des implications en matière d'investissement.

Développements politiques en France

Le 16 mars, le gouvernement français a forcé l'approbation, sans vote, de la nouvelle loi sur les retraites, qui vise à faire passer l'âge minimum de la retraite de 62 à 64 ans, en utilisant l'article 49.3. Nous pensons que les motions de censure présentées en réponse par les partis d'opposition, pour bloquer l'approbation de la loi sur les retraites, échoueront et que la loi sera définitivement adoptée. Cependant, il pourrait y avoir des obstacles, y compris le risque d'une montée des protestations qui pourrait conduire à la suspension de la loi. Si la loi est rejetée, ce qui n'est pas notre scénario principal, il existe un risque de dissolution de l'Assemblée et de nouvelles élections à l'issue incertaine.

Marchés obligataires

Le récent élargissement limité du spread entre l'obligation d'État française à 10 ans et l'obligation allemande équivalente est principalement dû à la montée de l'aversion aux risques, déclenchée par les problèmes concernant les banques régionales américaines et Credit suisse. Cela suggère qu'il n'y a pas de prise en compte majeure d'un risque idiosyncratique pour la France à l'heure actuelle. Si la situation politique devait se détériorer davantage, nous pourrions assister à un élargissement supplémentaire des spreads et à de vives réactions. Cependant, les investisseurs doivent également garder à l'esprit que les obligations françaises sont liquides, bien notées et qu'elles pourraient être attrayantes pour les investisseurs.

Marchés des actions

La baisse des derniers jours a été largement en ligne avec celle du marché européen des actions et il s'agit essentiellement d'une correction de la forte performance enregistrée depuis le début de l'année. En termes de structure, le marché français est assez équilibré et les valorisations sont globalement en ligne avec celles du marché européen. Si la situation devait vraiment se détériorer, il pourrait y avoir un impact sur les actions mais, selon nous, il n'y a pas de raison que les actions françaises se comportent différemment de celles des autres pays européens à ce stade. En outre, l'économie française se porte plutôt bien, avec une inflation plus faible que dans les autres pays européens, les coûts de l'énergie ayant tendance à moins augmenter en raison du mix énergétique français qui repose largement sur l'énergie nucléaire.

Analyse de Vincent MORTIER, Didier BOROWSKI, Eric MIJOT et Isabelle VIC-PHILIPPE

Consultez l'intégralité de cet article dans le PDF ci-dessous