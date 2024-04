La réassurance porte le bénéfice net de Covéa à un niveau record l'an dernier

L'assureur Covéa (MAAF, MMA et GMF) s'est appuyé l'an dernier sur son réassureur PartnerRe pour réaliser un bénéfice net record de 1,5 milliard d'euros (+65%), a annoncé vendredi le groupe, la performance de cette filiale acquise en 2022 compensant la méforme des autres métiers.

( AFP / PIERRE VERDY )

"Cette stratégie qui consiste (...) notamment à équilibrer des cycles qui sont par nature (...) différents entre l'assurance et la réassurance a fonctionné tout à fait correctement cette année 2023", a déclaré lors d'une conférence de presse le directeur général de Covéa, Thierry Derez.

Le rachat de PartnerRe, finalisé au cours de l'été 2022, pour un montant de 7,9 milliards d'euros, explique également la hausse du chiffre d'affaires de Covéa, passé de 22,7 milliards d'euros en 2022 à un nouveau record de 26,8 milliards d'euros en 2023 (+18%).

Il s'agit du "premier exercice complet de déploiement de la stratégie" de Covéa, a souligné M. Derez, puisque "pour la première fois en 2023 la présence de PartnerRe au sein du groupe s’est étendue sur l'ensemble de l’exercice".

Dans le détail, le résultat net part du groupe de PartnerRe s'est élevé à 1,47 milliard d'euros l'an dernier, soit peu ou prou le bénéfice net de l'ensemble du groupe.

L'activité de réassurance a bénéficié en 2023 d'un "marché favorable au plan tarifaire et une sinistralité maîtrisée", a indiqué la directrice financière du groupe, Maud Petit, ainsi qu'une disposition fiscale particulière liée au fait que la société est basée aux îles Bermudes.

La réassurance compense la moindre performance des activités du groupe en France via les réseaux MAAF, MMA et GMF, dont le résultat net a baissé l'an dernier de 18%, à 638 millions d'euros, plombé par la charge des sinistres climatiques et la hausse du coût des réparations, notamment en automobile.

L'apport de PartnerRe permet aussi d'éponger plusieurs métiers de Covéa en perte: son activité historique de réassurance (Covéa Coopérations) ainsi que ses métiers à l'international, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis.

L'assureur a par ailleurs annoncé qu'il visait un retour à l'équilibre sur ce premier marché et tirait un trait sur le second, sa filiale sur place CSE ne souscrivant plus d'affaires nouvelles.

M. Derez a par ailleurs refusé de faire tout commentaire sur les mises en examen de plusieurs figures de l'assurance soupçonnées d'avoir participé à une opération visant à saboter le rachat par Covéa de PartnerRe, dont le directeur général du réseau mutualiste Améa Groupe (Macif, Aesio...) Adrien Couret et le fondateur de Covéa Jean-Claude Seys