La raffinerie texane de Motiva prévoit des travaux de cokéfaction cette année et une révision du CDU en septembre 2026, selon des sources
information fournie par Reuters 03/12/2025 à 00:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Motiva Enterprises prévoit d'effectuer la maintenance d'une unité de cokéfaction en décembre de cette année et de réviser la grande unité de distillation de brut en septembre 2026 dans sa raffinerie de Port Arthur, au Texas, qui produit 640 500 barils par jour, ont déclaré des personnes familières avec les opérations de l'usine.

Un porte-parole de Motiva n'a pas répondu mardi à une demande de commentaire sur la maintenance prévue à la raffinerie de Port Arthur, qui est la plus grande des États-Unis.

Valeurs associées

Gaz naturel
4,92 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
62,39 USD Ice Europ -1,48%
Pétrole WTI
58,62 USD Ice Europ -1,56%
