La raffinerie texane de Motiva prévoit des travaux de cokéfaction cette année et une révision du CDU en septembre 2026, selon des sources

Motiva Enterprises prévoit d'effectuer la maintenance d'une unité de cokéfaction en décembre de cette année et de réviser la grande unité de distillation de brut en septembre 2026 dans sa raffinerie de Port Arthur, au Texas, qui produit 640 500 barils par jour, ont déclaré des personnes familières avec les opérations de l'usine.

Un porte-parole de Motiva n'a pas répondu mardi à une demande de commentaire sur la maintenance prévue à la raffinerie de Port Arthur, qui est la plus grande des États-Unis.