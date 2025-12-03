La raffinerie texane de Motiva prévoit des travaux de cokéfaction cette année et une révision du CDU en septembre 2026, selon des sources

(Ajout de détails et d'éléments de contexte) par Erwin Seba

Motiva Enterprises prévoit d'effectuer la maintenance d'une unité de cokéfaction en décembre de cette année et de réviser la grande unité de distillation de brut en septembre 2026 à sa raffinerie de 640 500 barils par jour de Port Arthur, au Texas, ont déclaré des personnes familières avec les opérations de l'usine.

Un porte-parole de Motiva n'a pas répondu mardi à une demande de commentaire sur la maintenance prévue à la raffinerie de Port Arthur, qui est la plus grande des États-Unis.

Les sources n'ont pas précisé laquelle des deux unités de cokéfaction de la raffinerie fera l'objet de travaux de maintenance avant la fin de l'année 2025.

La raffinerie dispose de deux unités de cokéfaction. DCU-1 a une capacité de 54 000 bpj et DCU-2 a une capacité de 110 000 bpj.

Les travaux sont appelés "pit stop", ce qui signifie qu'ils sont censés durer moins longtemps que la révision complète prévue pour débuter en septembre sur le CDU VPS-5 d'une capacité de 350 000 bpj, ont indiqué les sources.

Les travaux sur le VPS-5 devraient durer 60 jours et d'autres unités alimentées par le VPS-5 devraient également être fermées pour travaux, selon les sources.

Les unités de cokéfaction convertissent le pétrole brut résiduel en matières premières pour les carburants ou en coke de pétrole, qui peut remplacer le charbon.

Les CDU entament le processus de raffinage en décomposant le pétrole brut en matières premières pour toutes les autres unités de la raffinerie.

Le VPS-5 est le plus grand des trois CDU de la raffinerie de Motiva.