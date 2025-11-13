La raffinerie Marathon de Galveston Bay, au Texas, redémarre l'hydrotraiteur, selon des sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Marathon Petroleum MPC.N redémarre la dernière section réparée de l'hydrotraiteur résiduel (RHU) de sa raffinerie de Galveston Bay, d'une capacité de 631 000 barils par jour (bpd), à Texas City, Texas, selon des personnes familières avec les opérations de l'usine.

Jamal Kheiry, porte-parole de Marathon, n'a pas souhaité s'exprimer sur les activités de la raffinerie mercredi.

La dernière section est un hydrocraqueur sur l'unité de RHU de 64 000 bpj qui a été fortement endommagé par un incendie en juin, ont indiqué les sources. L'hydrocraqueur devrait redémarrer d'ici la fin de la semaine.

En octobre, des sources ont déclaré à Reuters que les réparations de la section hydrocraqueur s'achèveraient en novembre et que le redémarrage était prévu pour le milieu du mois.

John Quaid, directeur financier de Marathon, a déclaré lors d'une conférence téléphonique le 4 novembre que l'hydrocraqueur devrait redémarrer avant la fin du mois.

Les sections d'hydrotraitement de l'unité de RHU ont achevé leur redémarrage en septembre.

Les hydrotraiteurs utilisent de l'hydrogène pour éliminer le soufre des carburants et de leurs matières premières afin de se conformer aux règles environnementales américaines.

L'hydrocraqueur utilise un catalyseur sous haute température et pression, en présence d'hydrogène, pour convertir le pétrole brut résiduel en diesel et autres carburants.