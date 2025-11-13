 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
51 167,60
+0,20%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La raffinerie Marathon de Galveston Bay, au Texas, redémarre l'hydrotraiteur, selon des sources
information fournie par Reuters 13/11/2025 à 05:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur le moment du redémarrage, unités à partir du paragraphe 3) par Erwin Seba

Marathon Petroleum MPC.N redémarre la dernière section réparée de l'hydrotraiteur résiduel (RHU) de sa raffinerie de Galveston Bay, d'une capacité de 631 000 barils par jour (bpd), à Texas City, Texas, selon des personnes familières avec les opérations de l'usine.

Jamal Kheiry, porte-parole de Marathon, n'a pas souhaité s'exprimer sur les activités de la raffinerie mercredi.

La dernière section est un hydrocraqueur sur l'unité de RHU de 64 000 bpj qui a été fortement endommagé par un incendie en juin, ont indiqué les sources. L'hydrocraqueur devrait redémarrer d'ici la fin de la semaine.

En octobre, des sources ont déclaré à Reuters que les réparations de la section hydrocraqueur s'achèveraient en novembre et que le redémarrage était prévu pour le milieu du mois.

John Quaid, directeur financier de Marathon, a déclaré lors d'une conférence téléphonique le 4 novembre que l'hydrocraqueur devrait redémarrer avant la fin du mois.

Les sections d'hydrotraitement de l'unité de RHU ont achevé leur redémarrage en septembre.

Les hydrotraiteurs utilisent de l'hydrogène pour éliminer le soufre des carburants et de leurs matières premières afin de se conformer aux règles environnementales américaines.

L'hydrocraqueur utilise un catalyseur sous haute température et pression, en présence d'hydrogène, pour convertir le pétrole brut résiduel en diesel et autres carburants.

Valeurs associées

Gaz naturel
4,57 USD NYMEX +0,88%
MARATHON PETRO
196,900 USD NYSE -1,59%
Pétrole Brent
62,68 USD Ice Europ 0,00%
Pétrole WTI
58,43 USD Ice Europ -0,19%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Top 5 IA du 12/11/2025
    Top 5 IA du 12/11/2025
    information fournie par Libertify 13.11.2025 05:00 

    Au programme ce matin : Alstom , Covivio , Edenred , JP Morgan, LVMH . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité ... Lire la suite

  • Une photographie de Donald Trump et Jeffrey Epstein projetée le 17 septembre 2025 sur les murs du château de Windsor, au Royaume-Uni, par le groupe de militants Led By Donkeys, en marge de la visite d'Etat du président américain à Londres ( AFP / Lena VOELK )
    L'affaire Esptein encore relancée, Trump sur la défensive
    information fournie par AFP 13.11.2025 04:58 

    Donald Trump "savait à propos des filles", du moins c'est ce qu'affirme un email attribué au délinquant sexuel américain Jeffrey Epstein, dont la publication mercredi a mis la Maison Blanche dans son entier sur la défensive. Ce courrier électronique écrit en 2019, ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump signe le texte mettant fin à la plus longue paralysie budgétaire des Etats-Unis dans le Bureau Ovale de la Maison Blanche à Washington, le 12 novembre 2025 ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )
    Trump signe la fin de la plus longue paralysie budgétaire aux Etats-Unis
    information fournie par AFP 13.11.2025 04:54 

    Donald Trump a promulgué mercredi la loi mettant fin à la plus longue paralysie budgétaire des Etats-Unis, ce dont il a profité pour éreinter l'opposition démocrate et vanter une nouvelle fois sa politique économique. "Nous ne céderons jamais au chantage", a lancé ... Lire la suite

  • Un Boeing 787 destiné à Singapore Airlines (Crédit: Josh Drake / Boeing)
    Boeing condamné à verser plus de 28 millions de dollars à la famille de la victime de l'accident du 737 MAX
    information fournie par Reuters 13.11.2025 02:38 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) * Le verdict est le premier parmi des dizaines de procès intentés à la suite de l'écrasement ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank