La raffinerie et le complexe pétrochimique Phillips 66 de Sweeny annoncent un démarrage planifié

PHILLIPS 66:
* ANNONCE LE DEMARRAGE PREVU A LA RAFFINERIE ET AU COMPLEXE PETROCHIMIQUE DE SWEENY AU TEXAS DU 16 AU 20 NOVEMBRE
* SIGNALE QUE LES OPÉRATIONS ONT TRAVAILLÉ ACTIVEMENT POUR ACHEVER LE DÉMARRAGE
CAPACITÉ DE LA RAFFINERIE: 264.500 BARILS PAR JOUR SOURCE: TEXAS COMMISSION ON ENVIRONMENTAL QUALITY FILING
