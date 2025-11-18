 Aller au contenu principal
La raffinerie et le complexe pétrochimique Phillips 66 de Sweeny annoncent un démarrage planifié
information fournie par Reuters 18/11/2025 à 22:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

PHILLIPS 66:

* ANNONCE LE DEMARRAGE PREVU A LA RAFFINERIE ET AU COMPLEXE PETROCHIMIQUE DE SWEENY AU TEXAS DU 16 AU 20 NOVEMBRE

* SIGNALE QUE LES OPÉRATIONS ONT TRAVAILLÉ ACTIVEMENT POUR ACHEVER LE DÉMARRAGE

CAPACITÉ DE LA RAFFINERIE: 264.500 BARILS PAR JOUR SOURCE: TEXAS COMMISSION ON ENVIRONMENTAL QUALITY FILING

