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La raffinerie de Whiting de BP présente une nouvelle proposition au syndicat dans le cadre des négociations en cours
information fournie par Reuters 22/05/2026 à 20:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

BP BP.L a annoncé vendredi que sa raffinerie de Whiting était revenue à la table des négociations avec le comité de négociation de la section locale 7-1 du syndicat United Steelworkers et avait présenté une proposition révisée visant à rapprocher les parties d'un accord.

La société a ajouté que l'offre actuelle de règlement prévoit le retrait de la réduction volontaire proposée d'un maximum de 42 employés de maintenance, en réponse aux préoccupations du syndicat.

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