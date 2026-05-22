La raffinerie de Whiting de BP présente une nouvelle proposition au syndicat dans le cadre des négociations en cours

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BP BP.L a annoncé vendredi que sa raffinerie de Whiting était revenue à la table des négociations avec le comité de négociation de la section locale 7-1 du syndicat United Steelworkers et avait présenté une proposition révisée visant à rapprocher les parties d'un accord.

La société a ajouté que l'offre actuelle de règlement prévoit le retrait de la réduction volontaire proposée d'un maximum de 42 employés de maintenance, en réponse aux préoccupations du syndicat.