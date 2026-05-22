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La raffinerie de Whiting de BP a présenté une nouvelle proposition au syndicat dans le cadre des négociations en cours
information fournie par Reuters 22/05/2026 à 23:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'une déclaration de la section locale 7-1 de l'USW)

BP.L , filiale de BP, a déclaré vendredi que sa raffinerie de Whiting était chiffre d'affaires à la table des négociations avec le comité de transactions de la section locale 7-1 de l'United Steelworkers et avait présenté une proposition révisée visant à rapprocher les parties d'un accord.

La société a ajouté que l'offre actuelle de règlement comprend le retrait de la réduction volontaire proposée pouvant aller jusqu'à 42 employés des métiers de la maintenance, en réponse aux préoccupations du syndicat.

BP a précisé que la proposition prévoit une augmentation salariale moyenne de 13 % au cours des quatre premières années d'un accord proposé sur six ans, les augmentations salariales des deux dernières années étant alignées sur celles fixées dans le cadre des négociations nationales du secteur pétrolier de 2030.

Cependant, la section locale 7-1 du syndicat United Steelworkers a contesté la description faite par BP de la proposition dans un e-mail adressé à Reuters, affirmant que l'entreprise « induisait en erreur » les travailleurs et la communauté.

Le syndicat a déclaré que BP avait toujours l’intention de supprimer des dizaines d’emplois locaux et a critiqué l’offre, la qualifiant de « concessionnaire », en faisant valoir que les augmentations salariales annoncées s’accompagneraient de baisses de salaire, d’une réduction des primes et d’une perte des droits de transactions et d’ancienneté.

« La déclaration publique de l’entreprise évoque des augmentations, des primes et des sommes forfaitaires, mais elle passe sous silence les baisses de salaire, les suppressions d’emplois, la perte de droits et la réduction du potentiel de revenus qui vont de pair », a déclaré Eric Schultz, président de la section locale 7-1 de l’USW.

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