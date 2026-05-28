 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La raffinerie Citgo de Corpus Christi signale un incendie dans son parc de réservoirs
information fournie par Reuters 28/05/2026 à 23:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Nicole Jao

La raffinerie de pétrole de Citgo ( PDVSAC.UL ), d'une capacité de 165 000 barils par jour, située à Corpus Christi, au Texas, a pris feu jeudi, provoquant un important dégagement de fumée, a indiqué la société.

Une pompe située dans le parc de réservoirs de l'unité Est de la raffinerie Citgo a pris feu jeudi après-midi, a déclaré Citgo dans un communiqué. Les opérations de la raffinerie n'ont pas été affectées et aucun blessé n'est à déplorer.

La société mène actuellement une enquête pour déterminer la cause de l'incendie.

Valeurs associées

Gaz naturel
3,04 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
93,31 USD Ice Europ -1,76%
Pétrole WTI
88,65 USD Ice Europ -0,83%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
93,31 -1,76%
SOITEC
192,2 +24,64%
CAC 40
8 188,87 -0,23%
Or
4 494,66 0,00%
TOTALENERGIES
75,42 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank