La raffinerie Citgo de Corpus Christi signale un incendie dans son parc de réservoirs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Nicole Jao

La raffinerie de pétrole de Citgo ( PDVSAC.UL ), d'une capacité de 165 000 barils par jour, située à Corpus Christi, au Texas, a pris feu jeudi, provoquant un important dégagement de fumée, a indiqué la société.

Une pompe située dans le parc de réservoirs de l'unité Est de la raffinerie Citgo a pris feu jeudi après-midi, a déclaré Citgo dans un communiqué. Les opérations de la raffinerie n'ont pas été affectées et aucun blessé n'est à déplorer.

La société mène actuellement une enquête pour déterminer la cause de l'incendie.