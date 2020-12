La qualité de l'intégration des enjeux sociaux, facteur de résilience : les cas L'Oréal et Unilever

Le 18 mars, L'Oréal a annoncé le lancement de son «programme européen de solidarité contre le coronavirus».(Crédits photo : Flickr - L. Grassin)

Tribune libre. Par Vincent Durel, Portfolio Manager, Fidelity.

Aucune entreprise n'avait de mode d'emploi pour faire face à la pandémie de Covid-19. Certaines s'en sont pourtant bien sorties, notamment grâce à la bonne appréhension des enjeux sociaux qui les entourent. Explications au travers des parcours de L'Oréal et Unilever.

Aucune entreprise n'avait de mode d'emploi pour faire face à la pandémie de Covid-19. Certaines s'en sont pourtant bien sorties, agissant avec une rapidité remarquable dès le début de la pandémie, en parvenant non seulement à préserver leurs propres activités, mais aussi à apporter un soutien à leurs employés, à leurs clients ainsi qu'à leurs fournisseurs. Ces entreprises ont ainsi incarné les considérations liées au "S" des enjeux Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) et ont, de facto, démontré la contribution de ces dernières à la résilience d'une entreprise face aux chocs externes.

Par exemple, L'Oréal travaille déjà en étroite collaboration avec leurs parties prenantes en vue de définir des cibles ambitieuses en matière de développement durable, ce qui leur a permis de s'adapter rapidement pendant la crise. Quelques mois plus tard, l'entreprise spécialisée dans les cosmétiques a gagné des parts de marché dans des domaines stratégiques de son activité. Son parcours constitue un témoignage emblématique, révélateur que les bonnes pratiques de développement durable sont un gage de la qualité des équipes de direction et du conseil d'administration d'une entreprise.

Le Covid-19 a donc sensibilisé davantage les investisseurs sur l'attention à accorder aux pratiques durables des entreprises : les plus performantes en la matière ont plus de chances de mieux résister aux crises inattendues que les autres.

Salons de coiffure et fournisseurs : comment L'Oréal a soutenu ses parties prenantes externes

Le 18 mars, L'Oréal a annoncé le lancement de son « programme européen de solidarité contre le coronavirus ». L'objectif était de soutenir ses parties prenantes en cette période d'incertitudes accrues. La société a pris des mesures de réduction des délais de paiement pour près de 9.000 fournisseurs faisant face à la crise, et de gel de ses créances vis-à-vis de toutes les TPE & PME de son réseau de distribution. Cette dernière mesure a permis de soulager la pression financière de plus de 100 000 salons de coiffure, petits parfumeurs et autres petites entreprises de ce type.

Aide apportée par Unilever à ses clients et ses fournisseurs

Unilever a également réagi rapidement pour aider ses parties prenantes externes. Si certaines branches commerciales d'Unilever ont souffert des mesures de confinement, la nature globale de ses activités est sans doute mieux adaptée que beaucoup de ses concurrents pour faire face à cette crise puisque bon nombre de ses produits sont à usage domestique et peuvent être commandés en ligne.

Toutefois, la société n'a pas perdu de temps pour identifier les maillons de sa chaîne de valeur qui avaient besoin d'aide et a versé 500 millions d'euros pour soulager les flux de trésorerie de ses clients et fournisseurs. Cela s'est traduit par des paiements anticipés versés aux petits fournisseurs les plus vulnérables et par l'octroi de crédits à certains petits commerçants de détail parmi ses clients, pour les aider à protéger les emplois et à maintenir leurs commerces à flot.

Privilégier les bonnes pratiques de développement durable

Ces sociétés avaient déjà un sens aiguisé de l'ensemble de leurs responsabilités sociales préalablement à la crise du Covid-19. Ainsi, en plus d'aider leurs employés et de lancer des initiatives sociales, à travers la fourniture gratuite de gel hydroalcoolique ou de savon, ces entreprises ont compris d'instinct la menace qui pesait sur leurs chaînes de valeur et ont pu agir rapidement pour les contrecarrer. Ce faisant, elles ont renforcé leurs positions sur leur marché et la solidité de leur marque.

L'Oréal et Unilever sont toutes les deux notées « A » selon le système propriétaire de notations ESG de Fidelity. Au cours de l'année 2020, nous avons publié des études sur la performance des entreprises en fonction de la qualité de leurs notations ESG. Nous avons constaté une forte corrélation positive entre les performances boursières relatives des entreprises et leur notation ESG, les leaders se distinguant par rapport aux retardataires sur l'ensemble des classes d'actifs.

Ces études ont ainsi conforté notre conviction : l'avance en matière de durabilité se révèle pour les entreprises comme garante d'une équipe de direction efficace et d'une plus grande résistance aux fluctuations des marchés. Force est de constater que les facteurs ESG sont voués à gagner encore en importance pour évaluer la capacité d'une entreprise à se préparer pour l'avenir, quelle que soit la forme que celui-ci prendra.