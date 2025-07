La prudence s’impose à Wall Street avec des données sur l’emploi décevantes

(AOF) - Les indices boursiers américains devraient faire preuve de prudence à l’ouverture en raison d’une déception au niveau de la macro-économie. L’enquête ADP sur l’emploi dans le secteur privé a surpris en révélant des suppressions de postes. Cette mauvaise nouvelle pourrait toutefois inciter la Réserve fédérale américaine à assouplir sa politique monétaire, et cette perspective a logiquement un peu pesé sur le dollar. À 15h, l’euro s’échange contre 1,1760 dollar. À New York, le Dow Jones et le S&P 500 devraient débuter la séance autour de leur point d’équilibre.

Hier à Wall Street

Les indices new-yorkais ont connu des fortunes diverses mardi. Les investisseurs ont eu beaucoup d’éléments à surveiller. Donald Trump a révélé qu’il ne comptait pas reporter la date butoir du 9 juillet. À partir de ce moment, les pays qui n’ont pas conclu d’accord commercial avec les États-Unis verront leurs taxes douanières augmenter. En outre, le Sénat a adopté le projet de loi budgétaire, qui doit désormais passer devant la Chambre des représentants. Le Dow Jones a progressé de 0,91 %, à 44 494,94 points, tandis que le Nasdaq a cédé 0,82 %, à 20 202,89 points, après son récent record.

Les chiffres macroéconomiques

Selon l'enquête ADP, l'économie américaine a détruit 33 000 postes dans le secteur privé le mois dernier, là où les analystes espéraient 99 000 créations. Au mois de mai, 37 000 nouveaux emplois avaient été créés.

À 16h30, les investisseurs surveilleront les stocks hebdomadaires de pétrole.

Les valeurs à suivre

Centene

Centene est attendu en très forte baisse à l'ouverture des marchés (- 29,96 %), après avoir abandonné ses objectifs annuels. L'assureur santé a indiqué que selon l'analyse préliminaire portant sur un certain nombre d'États américains le conduisait à réduire ses prévisions de transfert de revenus d'environ 1,8 milliard de dollars, ce qui correspond à un impact sur le bénéfice par action dilué ajusté d'environ 2,75 dollars.

Goldman Sachs

Goldman Sachs a dévoilé une augmentation de 33 % du dividende de l'action ordinaire, qui passera de 3 à 4 dollars par action à compter du 1er juillet 2025. La banque a pris ces mesures en faveur de ses actionnaires après avoir réussi les tests de résistance de la Fed. " L'annonce d'aujourd'hui est le reflet du travail que nous avons accompli au fil des ans pour réduire notre intensité capitalistique ", a déclaré le DG, David Solomon.

Morgan Stanley

Morgan Stanley a annoncé qu'elle augmentera son dividende trimestriel en actions ordinaires à 1 par action, contre 0,925 dollar par action actuellement, à compter du troisième trimestre 2025. En outre, le conseil d'administration de la banque a réautorisé un programme pluriannuel de rachat d'actions ordinaires d'un montant maximal de 20 milliards de dollars, sans date d'expiration fixe, à compter du troisième trimestre 2025.

Paramount

Paramount, maison mère de CBS, a accepté mercredi de verser 16 millions de dollars pour mettre fin à un contentieux judiciaire intenté par le président américain. Donald Trump estimait que la couverture de l'émission '"60 Minutes" avec Kamala Harris, alors vice-présidente et candidate à la présidence, était trompeuse. Selon le Los Angeles Times, l'argent sera affecté à la future bibliothèque présidentielle de l'actuel locataire de la Maison Blanche. " Aucune somme ne sera versée, directement ou indirectement, au président Trump ", a précisé Paramount dans un communiqué.

Rivian Automotive

Au deuxième trimestre, Rivian Automotive a produit 5 979 véhicules dans son usine de l'Illinois, contre une production de 9 612 unités un an plus tôt, soit une baisse de 37,8 %. Parallèlement, les livraisons sont passées de 13 790 au deuxième trimestre 2024, à 10 661 sur la période d'avril à juin 2025, soit un recul de 22,69 %. Le constructeur automobile explique que sa production a été limitée sur la période en prévision du lancement de nouveaux véhicules plus tard ce mois-ci.

Wells Fargo

Wells Fargo a annoncé qu'elle prévoyait d'augmenter son dividende en actions ordinaires du troisième trimestre 2025 de 12,5 %, le faisant passer de 40 cents à 45 cents par action, sous réserve de l'approbation du conseil d'administration de la société lors de sa réunion de juillet. La banque a en outre indiqué avoir la capacité de continuer à racheter des actions, ce qui sera régulièrement évalué dans le cadre d'adéquation du capital de la société.