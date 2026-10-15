La progression du S&P 500 vers les 8 000 points dépend d'un troisième trimestre « très, très solide »

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* La croissance des bénéfices du S&P 500, hors secteurs de la technologie et de l'énergie, ralentit à 5 %, selon les estimations d'HSBC

* La plupart des valeurs du S&P 500 s'échangent en dessous de leur moyenne mobile sur 50 jours

* Citigroup a abandonné sa recommandation « surpondérer » sur les actions américaines

par Shashwat Chauhan et Niket Nishant

L' .SPX S&P 500 est à deux doigts de la barre des 8 000 points depuis son rebond estival, mais de nombreux analystes et gérants de portefeuille doutent que cet indice américain général parvienne à combler cet écart, malgré des prévisions de bénéfices solides pour le troisième trimestre.

Depuis la dernière saison des résultats en juillet, le prix du pétrole est passé de 84 à plus de 105 dollars le baril, et le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a atteint son plus haut niveau depuis 2002. La hausse des prix du pétrole et celle des rendements ne sont généralement pas favorables aux actions, et les élections de mi-mandat de novembre constituent une source d’incertitude supplémentaire .

Ajoutez à cela la dernière vague de remises en question concernant le boom de l’IA, qui a constitué le moteur le plus puissant des marchés et de l’économie cette année, et vous obtenez un contexte propice à de nombreuses déceptions chez les investisseurs.

« De bons résultats ne suffiront pas. Il faudra des résultats très, très solides », a déclaré Julien Lafargue, stratège en chef des marchés chez Barclays Private Bank.

« Les investisseurs pourraient juger prudent de prendre quelques bénéfices, d’attendre les résultats des élections de mi-mandat, puis de réexaminer l’exposition de leur portefeuille. »

Un signe indiquant que la barre a été placée plus haut est apparu la semaine dernière avec la réaction morose à un rapport solide de Samsung Electronics 005930.KS .

Le fabricant de puces mémoire prévoyait un bénéfice d’exploitation trimestriel de plus de 80 milliards de dollars, une première mondiale pour une entreprise technologique, mais les investisseurs sont restés de marbre. Son action reste à près de 40 % en dessous de son plus haut niveau atteint en juin, bien qu’elle ait presque doublé cette année.

TSMC, le plus grand fabricant mondial de puces de pointe, a appelé à la prudence pour 2027 en raison des incertitudes macroéconomiques, tempérant ainsi des perspectives par ailleurs optimistes après avoir annoncé un sixième bénéfice trimestriel record consécutif, porté par une forte demande liée à l’intelligence artificielle.

L’indice des semi-conducteurs de la Bourse de Philadelphie (Philadelphia SE) .SOX a reculé chaque jour depuis la publication des résultats exceptionnels de Samsung, tandis que le démarrage en demi-teinte de la saison des résultats aux États-Unis, marquée par les banques, n’a fait qu’accentuer les inquiétudes.

L’exposition des banques au financement de l’IA les rend également vulnérables à toute détérioration du sentiment à l’égard du secteur, car un recul des investissements pourrait soulever des questions sur la qualité de crédit des emprunteurs et exposer les prêteurs à des pertes potentielles.

Cette prudence se reflète dans les positionnements. RBC Capital Markets a ramené son exposition au secteur technologique américain à « pondération du marché » et s’est réorienté vers le secteur de la santé, tandis que Citigroup a abandonné sa recommandation « surpondération » sur les actions américaines, estimant que ses indicateurs avaient atteint des niveaux historiquement observés lors des sommets du marché. Le S&P 500 affiche une hausse de 13 % cette année.

L'HISTOIRE DE DEUX MARCHÉS

Les bénéfices du S&P 500 devraient progresser de 30,6 % en glissement annuel au troisième trimestre, selon Tajinder Dhillon, responsable de la recherche sur les bénéfices et les actions chez LSEG. Cependant, une grande partie de cette croissance repose sur une poignée d’entreprises.

Si l’on exclut les « Magnificent Seven », ces entreprises des secteurs de la technologie et de l’énergie, les bénéfices du reste du S&P 500 ne devraient progresser que de 5 % en glissement annuel, contre 14 % au trimestre précédent, selon les estimations de HSBC.

Ces mêmes méga-capitalisations et valeurs phares de l’IA qui ont propulsé l’indice de référence vers des sommets historiques l’ont également rendu très vulnérable à tout faux pas. Un résultat décevant de la part de l’un de ces leaders du marché pourrait se répercuter sur l’ensemble du S&P 500 d’une manière que les bons résultats de dizaines de petites entreprises composant l’indice auraient du mal à compenser.

« Quand on y regarde de plus près, c’est comme l’histoire de deux marchés », a déclaré Alan Ebright, responsable senior des investissements chez Check Capital Management.

Ce clivage est également manifeste dans la largeur du marché. Même si le S&P 500 avoisine des sommets historiques, 62 % de ses composantes s’échangeaient en dessous de leur moyenne mobile sur 50 jours, un indicateur de la dynamique à court terme, comme l’a montré une analyse de Reuters portant sur les données de LSEG.

« Les méga-capitalisations ont aidé le S&P 500 à maintenir une illusion de calme en surface », a déclaré Kevin Gordon, responsable de la recherche macroéconomique et de la stratégie au Schwab Center for Financial Research.

La hausse des rendements a également affecté les secteurs sensibles aux taux d’intérêt: l’immobilier, les services publics et les valeurs versant des dividendes sont à la traîne, les bons du Trésor offrant un rendement sans risque.

Tout le monde n’est pas convaincu. Certains estiment que le marché haussier a encore de beaux jours devant lui, la hausse des rendements constituant un test qu’il a jusqu’à présent réussi.

« Les phases d’expansion économique et les marchés haussiers qui en découlent ne s’achèvent pas selon un calendrier préétabli », a déclaré Jeffrey Schulze, responsable de la stratégie économique et de marché chez Franklin Templeton.