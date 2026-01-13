La production pétrolière du Kazakhstan a baissé de 35 % entre le 1er et le 12 janvier, selon une source

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails)

La production de pétrole et de condensats de gaz au Kazakhstan a chuté de 35 % entre le 1er et le 12 janvier par rapport à la moyenne de décembre, a déclaré à Reuters une source au fait des données, principalement en raison de contraintes d'exportation via un terminal de la mer Noire.

Les exportations de pétrole du Kazakhstan ont été limitées à la suite d'une attaque de drone ukrainien le 29 novembre contre le terminal de la mer Noire du Caspian Pipeline Consortium en Russie. Ce terminal traite environ 80 % des exportations de pétrole du Kazakhstan

À la suite de l'attaque, l'un des trois points d'amarrage a été gravement endommagé, selon CPC, dans lequel les majors américaines Chevron CVX.N et ExxonMobil XOM.N détiennent d'importantes participations.

La production du Kazakhstan est tombée à 1,21 million de barils par jour début janvier, contre 1,87 million de barils par jour en décembre, a déclaré la source, qui s'est exprimée sous le couvert de l'anonymat en raison du caractère sensible de la situation.

La source a également indiqué que la production du champ pétrolier de Tengiz, le plus grand du Kazakhstan, dirigé par Chevron, a diminué de plus de moitié au cours de la période. La production du champ pétrolier offshore de Kashagan a chuté de 60 %, tandis que celle de Karachaganak a baissé de 40 %.

Le ministère de l'énergie du Kazakhstan et les exploitants des champs n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Après l'attaque des drones, le Kazakhstan a détourné une partie de ses flux pétroliers vers d'autres itinéraires à partir du terminal de la mer Noire, notamment vers la Chine et l'oléoduc Bakou - Tbilissi - Ceyhan.