La production nucléaire américaine augmentera de 27 % après 2035, les centres de données alimentant la demande d'électricité : WoodMac

La production d'énergie nucléaire aux États-Unis devrait augmenter, selon les analystes de Wood Mackenzie, alors que la demande croissante des centres de données met à rude épreuve les réseaux électriques à travers le pays et qu'une vague d'entreprises technologiques signent des accords pour s'approvisionner en énergie à partir de cette ressource sans carbone.

Une vague d'annonces d'investissements dans l'énergie nucléaire - la dernière en date étant un partenariat de 80 milliards de dollars entre le gouvernement américain et les propriétaires de Westinghouse Electric - souligne l'intérêt croissant pour ce secteur. L'industrie de l'énergie est confrontée à la demande croissante d'électricité des centres de données gourmands en énergie, à l'augmentation des températures et à l'électrification.

"Les entreprises technologiques deviennent aujourd'hui des fournisseurs d'énergie par nécessité pour répondre à cette demande croissante, en particulier aux États-Unis où l'énergie nucléaire apparaît comme une solution privilégiée", a déclaré Lindsey Entwistle, analyste principale chez Wood Mackenzie.

NextEra Energy a conclu un accord de partenariat cette semaine avec Google pour redémarrer une centrale nucléaire dans l'Iowa, tandis que d'autres géants de la technologie, comme Microsoft, ont également signé des accords pour des technologies nucléaires de nouvelle génération.

Mais la construction de nombre d'entre elles prendra du temps, a déclaré Entwistle. Wood Mackenzie prévoit que la production nucléaire américaine restera stable jusqu'en 2035, puis augmentera de 27 % jusqu'en 2060.

À l'échelle mondiale, la demande en électricité des centres de données devrait atteindre 700 TWh en 2025, puis 3 500 TWh d'ici 2050, soit l'équivalent de la demande actuelle combinée en électricité de l'Inde et du Moyen-Orient, selon les dernières perspectives de transition énergétique de l'entreprise. La capacité nucléaire mondiale devrait passer de 400 GW actuellement à une valeur comprise entre 800 GW et 1 600 GW d'ici à 2060.

Les petits réacteurs modulaires, en particulier, sont considérés comme moins chers, plus rapides à construire et peuvent être installés dans des centres de données, ce qui élimine la nécessité d'une infrastructure électrique supplémentaire, a déclaré James West, directeur général de Melius Research.

Toutefois, l'industrie nucléaire devra relever de nombreux défis pour rester compétitive, notamment les retards dans les projets et les autorisations, les dépassements de coûts et la pénurie de main-d'œuvre.

Pour les technologies plus récentes telles que les petits réacteurs modulaires, il sera également difficile de garantir le soutien politique et le financement de projets inédits, a ajouté Entwistle.