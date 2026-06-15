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La production manufacturière américaine est restée stable en mai après une forte hausse en avril
information fournie par Reuters 15/06/2026 à 15:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La production industrielle américaine est restée inchangée de manière inattendue en mai, la vigueur de la production de biens durables, tels que les véhicules automobiles, ayant été contrebalancée par le recul des biens non durables.

Le statu quo de la production manufacturière annoncé lundi par la Réserve fédérale fait suite à une hausse révisée à la hausse de 0,7 % en avril. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 0,2 % de la production industrielle après une hausse de 0,6 % en avril. La production industrielle a augmenté de 1,4 % en glissement annuel en mai.

La production manufacturière de biens durables a augmenté de 0,8 %. La production de biens non durables, tels que les produits alimentaires et les textiles, a reculé de 0,9 %.

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