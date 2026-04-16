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La production manufacturière américaine en baisse en mars
information fournie par Reuters 16/04/2026 à 15:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La production manufacturière américaine a connu une baisse inattendue en mars après deux mois consécutifs de forte hausse, en raison d'une diminution de la production de véhicules à moteur et d'une série d'autres biens.

La production manufacturière a reculé de 0,1 % le mois dernier après une hausse révisée à la hausse de 0,4 % en février, a déclaré la Réserve fédérale jeudi. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu que la production des usines augmenterait de 0,1% après une hausse de 0,2% en février.

La production des usines a progressé de 0,5% en glissement annuel en mars. Elle a augmenté à un taux annualisé de 3,0 % au premier trimestre, rebondissant après le rythme de déclin de 3,2 % du quatrième trimestre. L'industrie manufacturière, qui représente 10,1 % de l'économie, a montré des signes de reprise après avoir été frappée par les droits de douane à l'importation du président Donald Trump. Mais la guerre américano-israélienne contre l'Iran a fait bondir les prix du pétrole de plus de 35 %, ce qui pourrait étouffer la reprise. Le rapport " Beige Book " de la Fed publié mercredi a noté que le conflit " a été cité comme une source majeure d'incertitude qui a compliqué la prise de décision en matière d'embauche, de tarification et d'investissement en capital, de nombreuses entreprises adoptant une position d'attente. "

La production de véhicules à moteur a chuté de 3,7 % après avoir augmenté de 2,6 % en février. La production de métaux de première fusion, de machines, de meubles et de produits connexes a diminué. La production de biens durables a baissé de 0,2 %. La production de biens manufacturés non durables a légèrement baissé de 0,1 %, bien que la production de pétrole et de charbon ainsi que de produits en plastique et en caoutchouc ait augmenté.

La production minière a diminué de 1,2 % après avoir rebondi de 2,1 % en février. La production d'énergie a baissé de 1,6 %, le forage de puits de pétrole et de gaz ayant diminué de 2,4 %.

Le Livre Beige note que bien que l'activité dans le secteur de l'énergie ait légèrement augmenté au début du mois d'avril, "de nombreux producteurs sont restés prudents quant à l'augmentation des forages en raison de l'incertitude quant à la persistance de prix plus élevés".

La production des services publics a chuté de 2,3 % en raison de la baisse de la demande de chauffage. La production des services publics avait augmenté de 1,8 % en février. La production industrielle globale a baissé de 0,5 % après une augmentation révisée à la hausse de 0,7 % en février. La production industrielle avait précédemment augmenté de 0,2 %.

Elle a augmenté de 0,7 % d'une année sur l'autre en mars et a progressé à un taux de 2,4 % au premier trimestre. L'utilisation des capacités dans le secteur industriel, qui mesure le degré d'utilisation des ressources par les entreprises, est passée de 76,1 % en février à 75,7 %. Il est inférieur de 3,7 points de pourcentage à sa moyenne de 1972-2025. Le taux d'exploitation du secteur manufacturier a baissé de 0,2 point de pourcentage pour atteindre 75,3%. Il est 2,9 points de pourcentage en dessous de sa moyenne à long terme.

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