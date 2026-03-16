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La production manufacturière américaine augmente légèrement en février
information fournie par Reuters 16/03/2026 à 14:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La production industrielle américaine a légèrement augmenté en février, la vigueur de la production de véhicules à moteur ayant été compensée par la faiblesse de la production de machines, selon des données publiées lundi.

La production manufacturière a augmenté de 0,2 % le mois dernier après un gain révisé à la hausse de 0,8 % en janvier, a déclaré la Réserve fédérale.

Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu que la production du secteur, qui représente 10,1% de l'économie, augmenterait de 0,1% après une hausse de 0,6% en janvier. La production des usines a progressé de 1,3 % en glissement annuel en février.

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