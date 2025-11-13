 Aller au contenu principal
La production industrielle progresse moins qu'anticipé en septembre
information fournie par AOF 13/11/2025 à 11:31

(AOF) - La production industrielle, corrigée des variations saisonnières, a augmenté de 0,2% en septembre dans la zone euro et de 0,8% dans l'Union européenne, par rapport à août 2025, selon les premières estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Une progression de 0,7% était anticipée en septembre en zone euro. En août 2025, la production industrielle avait diminué de 1,1% dans la zone euro et de 0,9% dans l'UE.

En septembre 2025, par rapport à septembre 2024, la production industrielle a augmenté de 1,2% dans la zone euro et de 2% dans l'Union européenne.

