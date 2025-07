La production industrielle français a continué de reculer en mai

(AOF) - Selon l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), la production industrielle française s’est repliée de 0,5 % au mois de mai. Ce repli, moins important que la baisse de 1,4 % observée en avril, est dû à une diminution dans la plupart des branches de l’industrie. Ainsi, la fabrication « d’autres produits industriels (métallurgie, chimie, pharmacie etc.) a reculé de 1,4 %, et de 0,6 % dans l’agro-alimentaire. Dans la cokéfaction et le raffinage la baisse a atteint 6,1 %, soit mieux que les -14,3 % du mois d’avril.

Parmi les quelques satisfactions, la production dans les énergies extractives a augmenté de 2 %, après une baisse de 5 % en avril, et de 0,9 % dans la fabrication de matériels de transport.