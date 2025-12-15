La production industrielle augmente en octobre dans la zone euro
information fournie par Zonebourse 15/12/2025 à 11:07
Dans la zone euro, en octobre, la production industrielle a progressé de 0,3% pour les biens intermédiaires, de 0,5% pour les biens d'équipement, de 1,1% pour l'énergie, de 1,2% pour les biens de consommation non durables et de 2% pour les biens de consommation durables.
