La production industrielle augmente en octobre dans la zone euro
15/12/2025

En octobre 2025 par rapport au mois précédent, la production industrielle a augmenté de 0,8% dans la zone euro et de 0,3% dans l'UE, selon les premières estimations d'Eurostat, après des hausses de 0,2% dans la zone euro et de 1% dans l'UE en septembre.

Dans la zone euro, en octobre, la production industrielle a progressé de 0,3% pour les biens intermédiaires, de 0,5% pour les biens d'équipement, de 1,1% pour l'énergie, de 1,2% pour les biens de consommation non durables et de 2% pour les biens de consommation durables.

