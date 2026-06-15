La production industrielle américaine est restée stable en mai ; les investissements dans l'IA soutiennent le secteur manufacturier

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* La production manufacturière reste stable en mai après une forte hausse en avril

* La production automobile augmente pour le deuxième mois consécutif

par Lucia Mutikani

Contre toute attente, la production industrielle américaine est restée inchangée en mai après les hausses enregistrées les mois précédents, que certains économistes ont attribuées à la constitution de stocks par les entreprises en prévision de pénuries et de hausses de prix liées à la guerre au Moyen-Orient.

Malgré la stagnation de la production signalée lundi par la Réserve fédérale, l'essor des dépenses des entreprises en matière d'intelligence artificielle offre une bouée de sauvetage au secteur manufacturier, contribuant à compenser en partie l'impact négatif des droits de douane sur les importations et du récent choc des prix du pétrole. Les incitations fiscales accordées aux entreprises pour leurs investissements en équipements soutiennent également le secteur. Une autre enquête de la Fed de New York a montré que les délais de livraison des usines de l'État de New York s'étaient encore allongés en juin, l'indice de disponibilité de l'offre chutant à son plus bas niveau depuis quatre ans. Les États-Unis et l'Iran ont déclaré dimanche avoir convenu des termes pour mettre fin à la guerre et rouvrir le détroit d'Ormuz, bien que l'accord puisse dépendre de la fin des hostilités au Liban.

"De nombreuses entreprises craignaient depuis février que la fermeture soudaine du détroit d'Ormuz n'entraîne des perturbations de la chaîne d'approvisionnement plus tard dans l'année, et ont donc passé leurs commandes auprès des fabricants plus tôt", a déclaré Samuel Tombs, économiste en chef pour les États-Unis chez Pantheon Macroeconomics.

La production manufacturière a augmenté de 0,7 % en avril, selon une révision à la hausse. La production avait progressé de 0,2 % en mars après une accélération de 0,7 % en février. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu que la production dans ce secteur, qui représente 9,4 % de l’économie, augmenterait de 0,2 % après une hausse de 0,6 % précédemment annoncée pour avril.

La production des usines a augmenté de 1,4 % en glissement annuel en mai. La production de biens manufacturés durables a augmenté de 0,8 %, la production de véhicules à moteur et de pièces détachées progressant de 1,2 % après un rebond de 3,3 % en avril. La production de produits informatiques et électroniques a augmenté de 0,9 % et de 10,3 % en glissement annuel.

La production d'équipements, d'appareils et de composants électriques a progressé de 0,5 %. La production d'équipements de communication a augmenté de 0,7 %, tandis que celle de semi-conducteurs et de composants électroniques connexes a augmenté de 2,4 % après avoir progressé de 2,8 % en avril. La production de ces biens a bondi de 14,4 % en glissement annuel.

Les dépenses en IA ont largement contribué au rythme de croissance annualisé de 1,6 % de l'économie au premier trimestre.

"Bien qu'une grande partie de ces investissements provienne de l'étranger, la production nationale de ces biens a également augmenté et devrait continuer à stimuler l'activité manufacturière totale au cours des prochains mois", a déclaré Veronica Clark, économiste chez Citigroup.

BAISSE DE LA PRODUCTION DE BIENS NON DURABLES

La production de bois et de produits minéraux non métalliques a également connu une forte hausse le mois dernier, tout comme celle des métaux de base, des produits métalliques transformés, des équipements aérospatiaux et de transport divers, ainsi que des meubles et produits connexes.

Mais cette vigueur a été contrebalancée par une baisse de 0,9 % de la production de biens non durables. La production de produits alimentaires, de boissons et de tabac a reculé de 0,5 %. Des baisses ont également été enregistrées dans la production de produits pétroliers et charbonniers, de produits chimiques, ainsi que de produits en plastique et en caoutchouc.

L'enquête Empire State Manufacturing de la Fed de New York a révélé que son indice des conditions générales des affaires avait chuté d'environ 14 points pour s'établir à 5,7 ce mois-ci, avec une nouvelle détérioration des délais de livraison et une aggravation des problèmes d'approvisionnement. L'indice des prix de vente futurs de l'enquête a bondi à son plus haut niveau depuis 2022, ce qui, selon elle, suggère que "les entreprises s'attendent largement à augmenter leurs prix au cours des six prochains mois".

À Wall Street , les actions s'échangeaient en forte hausse. Le dollar s'est affaibli face à un panier de devises. Les rendements des bons du Trésor américain ont baissé. La production minière a augmenté de 1,3 % le mois dernier après avoir progressé de 0,2 % en avril, selon le rapport de la Fed. La production énergétique a légèrement augmenté de 0,1 %, bien que le forage de puits de pétrole et de gaz ait rebondi de 5,0 % après avoir baissé pendant deux mois consécutifs. Le recul des prix du pétrole pourrait freiner toute nouvelle hausse.

La production des services publics a reculé de 0,4 % après avoir bondi de 2,2 % en avril. La production industrielle globale a légèrement progressé de 0,1 % après avoir rebondi de 0,9 % en avril. La production industrielle a augmenté de 1,7 % en glissement annuel en mai. Le taux d'utilisation des capacités dans le secteur industriel, qui mesure dans quelle mesure les entreprises exploitent leurs ressources, a légèrement augmenté, passant de 76,1 % en avril à 76,2 %. Il est inférieur de 3,2 points de pourcentage à sa moyenne de 1972 à 2025. Le taux d'utilisation des capacités dans le secteur manufacturier est resté inchangé à 75,7 %. Il est inférieur de 2,5 points de pourcentage à sa moyenne à long terme.

"La résolution de la guerre, si elle se confirme, réduira le frein que représente l'incertitude sur les décisions d'investissement des entreprises, tandis que les vents favorables liés à l'IA et à la politique budgétaire maintiendront certains secteurs à flot", a déclaré Matthew Martin, économiste senior pour les États-Unis chez Oxford Economics. "De plus, le cycle des stocks s'inversera cette année, soutenant la croissance des nouvelles commandes pour les usines."