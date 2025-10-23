 Aller au contenu principal
La production de la plateforme Ekofisk 2/4 K en mer du Nord est arrêtée, selon TV2
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 18:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails aux paragraphes 2-4)

La production de la plate-forme pétrolière et gazière Ekofisk 2/4 K en mer du Nord est arrêtée, a rapporté jeudi TV2 Norvège, citant l'opérateur ConocoPhillips COP.N .

La chaîne a indiqué qu'un navire se trouvant à côté de la plate-forme a perdu sa propulsion et est entré en collision avec la structure. Personne n'a été blessé et personne n'a été évacué, a indiqué TV2.

"La production sur Ekofisk 2/4 K est fermée jusqu'à nouvel ordre et des inspections de la plate-forme seront effectuées", a déclaré TV2 en citant un porte-parole de ConocoPhillips Norway.

La société n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

