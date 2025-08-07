La production de cacao du Cameroun dépasse pour la première fois l'objectif de 300 000 tonnes métriques

Le Cameroun a dépassé son objectif annuel de 300 000 tonnes métriques de cacao pour la première fois au cours de la saison 2024/2025, marquant une étape importante pour le cinquième producteur mondial, a déclaré jeudi la Ministre du Commerce du pays d'Afrique centrale.

S'exprimant lors du lancement de la saison cacaoyère 2025/2026 à Mbankomo, près de la capitale Yaoundé, la Ministre du Commerce Luc Magloire Mbarga Atangana a déclaré que le volume des échanges intérieurs pour la saison du 1er août 2024 au 15 juillet 2025 a augmenté de 16% pour atteindre 309 518 tonnes, contre 266 710 tonnes lors de la saison précédente.

"C'est la première fois que nous franchissons ce seuil symbolique. La dernière saison a été exceptionnelle", a déclaré la Ministre, ajoutant que ce résultat reflétait la résilience des agriculteurs et les efforts du gouvernement pour restructurer le secteur.

Mme Atangana a également indiqué que les prix à la production ont maintenu une tendance à la hausse, allant de 3 210 francs CFA (5,75 $) à 5 400 francs CFA par kilogramme au cours de la saison.

S'adressant aux agriculteurs, aux exportateurs et aux autres parties prenantes, Mme Atangana a déclaré que le gouvernement introduisait des primes pour les fèves de cacao de qualité au cours de la saison 2025/2026.

Elle a ajouté que le gouvernement donnerait la priorité à la durabilité et à la conformité avec les normes mondiales en évolution, en particulier la réglementation de l'Union européenne sur l'absence de déforestation, afin de renforcer la compétitivité du cacao camerounais sur les marchés internationaux.

Le pays devrait mettre en place une plateforme qui fournira des données sur la localisation des plantations afin de se conformer à la réglementation de l'UE.

Les données de l'Office national du cacao et du café (NCCB) ont montré jeudi qu'avant la dernière saison, le pays a toujours exporté entre 200 000 tonnes et 295 000 tonnes de cacao par an - avec un volume d'exportation maximal de 295 163 tonnes en 2021/22.

Le NCCB a déclaré que près de 80% du cacao camerounais était exporté vers le marché européen, et environ 19% vers l'Asie. Dans le même temps, le Nigeria a considérablement augmenté ses importations de cacao en provenance du Cameroun pour atteindre 2 100 tonnes.

SBET était le principal exportateur du Cameroun, avec 18,45 %, tandis que Telcar Cocoa, une coentreprise de Cargill

CARG.UL , en achetait 16,18 %.

Ofi Cam, une filiale d'Olam International, était en troisième position avec 14,93% des exportations.

(1 $ = 558,2500 francs CFA)