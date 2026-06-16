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La production d'énergie solaire dépasse celle du gaz naturel au cours des cinq premiers mois de 2026 dans la zone CAISO, selon l'EIA
information fournie par Reuters 16/06/2026 à 18:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La production solaire à grande échelle a dépassé celle du gaz naturel dans les régions desservies par l'opérateur de réseau California Independent System Operator (CAISO) au cours des cinq premiers mois de 2026, a indiqué mardi l'Agence d'information sur l'énergie (EIA).

Selon les données de l’EIA, la production d’électricité solaire au sein du CAISO au cours des cinq premiers mois de 2026 a augmenté de 21% par rapport à la même période en 2024, tandis que la production à partir du gaz naturel a diminué de 60%.

L’EIA a ajouté que, si la capacité de production d’énergie solaire à grande échelle a augmenté au sein du CAISO entre avril 2024 et avril 2026, progressant de 19% pour atteindre 25 gigawatts (GW), la capacité de production à partir du gaz naturel est restée inchangée à 29 GW sur la même période. La capacité de stockage par batterie a quant à elle augmenté de 79% au cours de cette même période, pour atteindre 16 GW.

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