La production d'électricité nucléaire a baissé de 17,6% en août, dit EDF

LA PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ NUCLÉAIRE A BAISSÉ DE 17,6% EN AOÛT PARIS (Reuters) - La production d'électricité nucléaire a baissé de 17,6% sur un an en août en France, à 22,9 térawatts-heures (TWh), essentiellement en raison des conséquences de l'épidémie due au nouveau coronavirus sur le programme d'entretien des centrales, a déclaré lundi EDF. La baisse cumulée de production d'électricité nucléaire depuis le début de l'année est de 15,8%, à 219,5 TWh, a ajouté EDF dans un communiqué. (Rédaction de Paris)

