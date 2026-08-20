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La prochaine étape pour Breaking : sortir de la longue ombre de Raygun
information fournie par Reuters 20/08/2026 à 12:00
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Amy Tennery

Deux ans après la prestation olympique très critiquée de la breakeuse australienne Raygun, la communauté du breakdance souhaite tourner la page sur la débâcle des Jeux de Paris et redorer l'image d'une forme d'art hip-hop qui, selon elle, a été injustement réduite à une seule chorégraphie.

Raygun, de son vrai nom Rachael Gunn, a été la cible de critiques virulentes et a essuyé une vague de réactions négatives sur Internet après sa prestation aux Jeux olympiques de Paris 2024, où l’Australienne a perdu ses trois battles du tournoi à la ronde sans marquer le moindre point. Sa routine non conventionnelle a suscité de nombreuses moqueries sur les réseaux sociaux.

Aujourd’hui, sa prestation est devenue synonyme de « breaking », selon David Shreibman, connu sous le nom de b-boy Kid David , qui était commentateur sportif pour NBC lors des Jeux olympiques de 2024 et qui co-animera la prochaine finale nationale américaine du Red Bull BC One, le 22 août.

« Le breakdance a survécu à Raygun. Mais le problème, c’est que pour des millions de personnes à travers le monde, le breakdance est devenu Raygun », a-t-il déclaré à Reuters.

Son histoire fera l’objet d’un documentaire diffusé le mois prochain par le géant du streaming Netflix, intitulé « Untold Raygun: Breaking Badly », ce qui suscite la frustration des danseurs et des vétérans de longue date de cette forme d’art née aux États-Unis il y a plus de cinq décennies.

« La poussière est sans doute retombée davantage à l’étranger qu’aux États-Unis. Mais vous savez, je ne sais pas quand on cessera de mentionner ce nom », a déclaré Shreibman. « Et ce documentaire n’arrange rien. »

« NOUS AVONS BEAUCOUP PERDU »

Le breaking, souvent appelé « breakdance » en dehors de la communauté, a été ajouté au programme des Jeux olympiques de Paris 2024, les organisateurs cherchant à attirer un public plus jeune, ce qui a suscité un débat au sein de la scène quant à savoir si l’un des éléments fondateurs de la culture hip-hop pouvait être concilié avec les exigences du sport de haut niveau.

La plupart des breakers ont fini par adhérer à cette idée, le b-boy canadien Phil Wizard et la Japonaise Ami Yuasa remportant respectivement les médailles d’or masculine et féminine grâce à des performances éblouissantes place de la Concorde.

Cette discipline avait été écartée du programme de 2028 bien avant le début des Jeux de Paris, mais son inclusion en 2024 a suscité un regain d’intérêt de la part des sponsors, selon Omar Delgado, vainqueur de la finale mondiale du Red Bull BC One en 2011, connu sous le nom de b-boy Roxrite.

« Nous avons bénéficié d’un soutien important de la part de différentes marques; des dotations plus importantes et des cagnottes plus consistantes commençaient à voir le jour », a-t-il déclaré.

Tout cela a changé après Paris, selon Delgado, qui a constaté que les marques commençaient à se désengager et que les dotations financières diminuaient.

« Nous avons perdu une grande partie de cela, c’est certain », a-t-il déclaré. «(Le breaking) revient à ses racines, à son indépendance, et continue de faire avancer la culture grâce à ce que nous faisons depuis des années. »

La discipline reste toutefois sous l’égide des Jeux olympiques, le breaking devant faire partie des Jeux olympiques de la jeunesse d’été à Dakar plus tard cette année.

Ronnie Abaldonado, All Star du Red Bull BC One, a déclaré avoir vu davantage d’étudiants venir apprendre cet art dans sa ville natale de Las Vegas, où il contribue à former la prochaine génération de breakers.

« Nous faisions déjà cela avant les Jeux olympiques. Nous avons donc en quelque sorte notre propre écosystème », a-t-il déclaré.

« Si cela a eu un effet, c’est plutôt celui d’avoir jeté de l’huile sur le feu, ce qui nous donne encore plus à prouver à la suite de ce qui s’est passé aux Jeux olympiques. »

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