La procédure judiciaire contre Bristol Myers concernant le retard dans la mise sur le marché d'un médicament anticancéreux est relancée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les moyens de défense de Bristol Myers contre certaines allégations, paragraphe 10)

* La cour d'appel relance une affaire de 6,7 milliards de dollars qui avait été classée sans suite en 2024

* Bristol Myers est accusé de retarder les autorisations de mise sur le marché de médicaments pour éviter de verser d'importantes indemnités

* Les avocats de Bristol Myers et les anciens actionnaires de Celgene n'ont pas souhaité s'exprimer

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par Jonathan Stempel

Une cour d'appel fédérale américaine a estimé qu'un juge avait commis une erreur en rejetant une action en justice de 6,7 milliards de dollars accusant Bristol Myers Squibb BMY.N d'avoir lésé les anciens actionnaires de Celgene en retardant l'autorisation fédérale de trois médicaments, dont le traitement anticancéreux Breyanzi.

Dans une décision rendue jeudi à l'unanimité (3 voix contre 0), la Cour d'appel du 2e circuit des États-Unis, à Manhattan, a estimé que la banque UMB UMBF.O était habilitée à représenter les actionnaires de Celgene en tant que mandataire, malgré une erreur dans la procédure de sa nomination.

Bristol Myers et ses avocats n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. UMB et ses avocats n’ont pas non plus répondu immédiatement à des demandes similaires. La décision de jeudi a relancé une action en justice que le juge fédéral de district Jesse Furman, à Manhattan, avait rejetée en septembre 2024. On ignore pour l’instant dans quelle mesure cette décision affecte l’action similaire intentée par UMB, qui soulève plusieurs nouveaux griefs à l’encontre de Bristol Myers et que le juge Furman avait autorisée à se poursuivre en décembre dernier.

BRISTOL MYERS ACCUSÉE DE LENTEUR

Cette affaire trouve son origine dans le rachat de Celgene par Bristol Myers pour 80,3 milliards de dollars en 2019.

Les actionnaires de Celgene détenant des « droits de valeur conditionnelle » (CVR) avaient droit à un supplément de 9 dollars par action en espèces si Bristol Myers obtenait en temps voulu les autorisations de la Food and Drug Administration (FDA) américaine pour le Liso-cel, commercialisé sous le nom de Breyanzi, ainsi que pour les médicaments Ozanimod et Ide-cel.

Certains détenteurs de CVR, craignant que Bristol Myers ne respecte pas les délais afin d’éviter un versement important, ont engagé UMB pour remplacer un administrateur fiduciaire précédent.

UMB a finalement accusé le laboratoire pharmaceutique de ne pas avoir déployé "tous les efforts nécessaires" pour obtenir ces autorisations et d’avoir retiré à tort les CVR de la cote de la Bourse de New York avant que les détenteurs ne puissent faire valoir leurs droits.

Bristol Myers a obtenu l’autorisation de la FDA pour le Breyanzi dans le traitement du lymphome non hodgkinien le 5 février 2021, cinq semaines après la date limite fixée.

Dans un mémoire déposé en décembre devant le tribunal, la société basée à Princeton, dans le New Jersey, a réfuté les allégations d’UMB selon lesquelles elle aurait traîné les pieds dans le processus d’autorisation et tenté de porter atteinte aux droits des détenteurs de CVR.

LE LABORATOIRE "N’EST PAS DANS LA CONFUSION"

La cour d’appel a estimé qu’UMB avait qualité pour agir car Bristol Myers, l’ancien fiduciaire et la majorité des "bénéficiaires effectifs" des CVR avaient approuvé la nomination d’UMB, bien que les investisseurs ne fussent pas des détenteurs "enregistrés" au sens de la convention relative aux CVR.

"Bristol Myers ne se méprenait pas sur le statut des investisseurs qui prétendaient nommer UMB", a écrit la juge d’appel Beth Robinson.

Dans sa décision rendue en décembre, le juge Furman avait autorisé UMB, dont le siège se trouve à Kansas City, dans le Missouri, à faire valoir certaines demandes à l’encontre de Bristol Myers, notamment pour rupture de contrat et manquement au principe de bonne foi.