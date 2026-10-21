La pression exercée sur les ménages américains à faibles revenus accroît les risques de défaut de paiement, selon Morningstar DBRS

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Les ménages américains à faibles revenus subissent une pression accrue sur leur budget alors que l’inflation reste élevée et que le conflit lié à l'Iran fait grimper les prix de l’essence, a déclaré mercredi Morningstar DBRS, ce qui accroît le risque d’une hausse des impayés et des radiations de créances dans la plupart des catégories d’actifs de consommation.

La persistance de l’inflation a incité la Réserve fédérale américaine à relever ses taux d’intérêt en septembre, avec de nouvelles hausses possibles à l’horizon, ce qui met davantage en évidence l’impact de la hausse des taux sur les consommateurs.

Voici plus de détails:

* Depuis le début du conflit lié à l'Iran en février, le prix moyen de l'essence a augmenté de 46% pour atteindre 4,50 dollars le gallon au 5 octobre, a indiqué l'agence de notation

* Ce chiffre est à comparer au prix moyen de l’essence de 3,64 dollars le gallon au cours des quatre dernières années et de 3,45 dollars le gallon au cours des 12 mois précédant le conflit

* Morningstar DBRS a indiqué que les prêteurs ciblant les consommateurs à risque pourraient être confrontés à des coûts de provisionnement plus élevés, ce qui pèserait sur leurs résultats et pourrait mettre à mal leurs notations de crédit

* Les provisions, ou réserves pour les mauvais jours, sont des fonds que les banques mettent de côté pour couvrir d’éventuelles pertes sur créances si les emprunteurs ne sont pas en mesure de rembourser leurs prêts

* Les emprunteurs à risque, qui présentent généralement des cotes de crédit plus faibles, disposent d’une marge de manœuvre financière plus réduite pour absorber des coûts plus élevés, ce qui accroît le risque de défaut de paiement

* Les résultats publiés ce mois-ci par les prêteurs américains ont montré que la qualité du crédit était restée stable jusqu’à présent, les dirigeants soulignant la résilience observée dans toutes les tranches de revenus des consommateurs et dans l’économie en général