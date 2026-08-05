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La présidente du NTSB indique que le bureau examine l'incident de sécurité survenu à bord de Marine One
information fournie par Reuters 05/08/2026 à 18:25
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La présidente du Bureau national de la sécurité des transports (NTSB) a déclaré mercredi que l'agence recueillait davantage d'informations sur un vol en hélicoptère transportant le président américain Donald Trump , qui s'est brièvement approché de trop près d'un avion de ligne décollant mardi de l'aéroport national Ronald Reagan de Washington, situé à proximité.

“Nous sommes en train de recueillir des informations supplémentaires. Nos spécialistes du contrôle aérien examinent les informations dont ils disposent déjà ainsi que celles qu’ils vont recueillir afin de déterminer s’il y a lieu d’ouvrir une enquête”, a déclaré Jennifer Homendy, présidente du NTSB, lors d’un entretien.

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