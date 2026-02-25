La présidente de Santander, Ana Botin, obtient une augmentation de 34,6 % de son salaire en 2025, soit 18,54 millions d'euros

La présidente exécutive de Santander SAN.MC , Ana Botin, a reçu 18,54 millions d'euros (21,88 millions de dollars) en 2025, soit une hausse de 34,6% par rapport à 13,77 millions d'euros en 2024, a indiqué la banque dans son rapport annuel mercredi.

L'augmentation de la rémunération d'Ana Botin intervient après que la plus grande banque de la zone euro en termes de valeur de marché a déclaré un bénéfice net record de 14,1 milliards d'euros en 2025.

Mercredi, elle a relevé son objectif de bénéfices pour 2028 à plus de 20 milliards d'euros .

(1 $ = 0,8473 euros)