La présidente de la Fed, Beth Hammack, signale son intention de maintenir les taux stables pendant des mois, selon le WSJ

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La présidente de la Banque fédérale de réserve de Cleveland, Beth Hammack, a déclaré qu'elle ne voyait pas la nécessité de modifier les taux d'intérêt américains dans les mois à venir, après que la banque centrale a réduit les coûts d'emprunt lors de ses trois dernières réunions, a rapporté le Wall Street Journal dimanche.

Mme Hammack s'est opposée aux récentes baisses de taux, car elle s'inquiète davantage de l'inflation élevée que de la fragilité potentielle du marché du travail qui a incité les autorités à réduire les taux de 75 points de base au cours des derniers mois , a ajouté le rapport.

Mme Hammack a déclaré au Journal que la Fed n'avait pas besoin de modifier son taux d'intérêt de référence, qui se situe actuellement entre 3,5 % et 3,75 %, au moins jusqu'au printemps.

D'ici là, a déclaré Mme Hammack, elle sera en mesure de mieux évaluer si l'inflation récente des prix des biens est en train de reculer alors que les tarifs douaniers du président américain Donald Trump sont plus complètement digérés par la chaîne d'approvisionnement, selon le rapport.

Mme Hammack a déclaré que l'indice des prix à la consommation de 2,7 % en novembre sous-estimait probablement la croissance des prix sur 12 mois en raison de distorsions des données, ajoute le rapport.

« Mon hypothèse de base est que nous pouvons rester ici pendant un certain temps, jusqu'à ce que nous obtenions des preuves plus claires que l'inflation revient à la cible ou que l'emploi s'affaiblit plus matériellement », a déclaré Mme Hammack au Journal dans une entrevue baladodiffusée enregistrée jeudi, en citant les préoccupations liées à l'inflation.

S'exprimant lors d'un événement à Cincinnati au début du mois, Mme Hammack a déclaré qu'elle voulait se concentrer sur l'inflation élevée et qu'elle préférerait un resserrement de la politique monétaire.

Mme Hammack a déclaré que le taux directeur actuel était correct, autour d'un niveau neutre, mais qu'elle préférerait une position légèrement plus restrictive pour aider à mettre plus de pression sur l'inflation.

Mme Hammack sera l'année prochaine une membre votante du FOMC, qui supervise les décisions importantes concernant la politique monétaire et les taux d'intérêt.