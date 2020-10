Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La présidente de la communauté de Madrid conteste l'interdiction des déplacements Reuters • 01/10/2020 à 12:41









MADRID, 1er octobre (Reuters) - "Vous ne pouvez pas enfermer tout le monde", a lancé jeudi Isabel Diaz Ayuso, présidente de la communauté de Madrid, au lendemain de l'annonce par le gouvernement espagnol de nouvelles restrictions de déplacement pour enrayer la reprise de l'épidémie de COVID-19. Le ministère de la Santé a fait savoir mercredi soir que les trois millions de Madrilènes auraient prochainement interdiction de sortir de la ville, en soulignant que les autorités locales devaient se plier aux décisions gouvernementales. La mesure s'applique également aux communes environnantes de plus de 100.000 habitants. Elle a été publiée au journal officiel et entrera en vigueur dans les 48 heures qui suivront la publication d'un décret d'application, a-t-il précisé, sans donner d'échéance. Contestant cette décision, Isabel Diaz Ayuso estime que le comité gouvernemental dont elle émane n'a pas l'autorité légale nécessaire pour se prononcer sans consensus. "Je suis sûr que le plan de Madrid est le meilleur: des tests rapides, des quarantaines et la vie continue", a-t-elle affirmé sur l'antenne d'esRadio, en promettant de saisir la justice. "Sur le plan juridique, nous évaluons avec les avocats de la région comment nous pouvons procéder", a ajouté la présidente de la Comunidad, qui fait partie de l'opposition conservatrice. D'autres régions comme le nord-est de la Catalogne, l'Andalousie et la Galice se sont également opposées aux nouvelles restrictions. (Inti Landauro et Ingrid Melander, version française Jean-Philippe Lefief)

