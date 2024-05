La présidente de l’association danoise de la gestion d’actifs démissionne

Après plus de six ans à la tête de l’Association danoise des professionnels de la gestion d’actifs Investering Danmark, Birgitte Søgaard Holm a décidé de démissionner. Elle partira fin mai, annonce-t-elle dans un long post sur Linked-In. « J’ai l’intention de profiter de l'été danois et de réfléchir au prochain chapitre de ma vie professionnelle. Ensuite, j’espère boire beaucoup de café avec les personnes de mon réseau. L’avenir nous dira où cela me mènera », écrit-elle. « Il faut parfois fermer une porte pour en ouvrir une autre », ajoute-t-elle.

Avant de présider l’association, Birgitte Søgaard Holm a travaillé trois ans au sein du régulateur financier danois, après avoir passé 17 ans à la Banque centrale du Danemark.