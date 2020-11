Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La présence du virus H5N8 confirmée dans un autre élevage allemand Reuters • 09/11/2020 à 19:14









HAMBOURG, 9 novembre (Reuters) - La présence de la souche H5N8 du virus de la grippe aviaire a été confirmée dans un nouvel élevage de volailles du nord de l'Allemagne, ont annoncé lundi les autorités allemandes. La maladie a été décelée dans une ferme de l'arrondissement de Segeberg, dans le Land du Schweswig-Holstein. Les 36 poulets de la ferme seront abattus et ceux qui sont élevés aux alentours ne pourront quitter le secteur. Plusieurs foyers de grippe aviaire H5N8, probablement dus à des oiseaux sauvages, ont été signalés en Europe ces dernières semaines. La présence de la maladie avait déjà été signalée le 5 novembre dans un élevage du Schweswig-Holstein. Le risque pour l'être humain est jugée faible. (Michael Hogan, version française Olivier Cherfan)

