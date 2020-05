Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La préparation du projet de fusion à 50/50 avance bien, disent PSA et Fiat Chrysler Reuters • 13/05/2020 à 22:48









PARIS, 13 mai (Reuters) - PSA PEUP.PA et Fiat Chrysler Automobiles FCHA.MI annoncent mercredi * AVOIR DÉCIDÉ CHACUN DE NE PAS VERSER DE DIVIDENDE ORDINAIRE EN RAISON DE LA PANDÉMIE DE CORONAVIRUS * AJOUTENT DANS UN COMMUNIQUÉ COMMUN QUE LA PRÉPARATION DE LEUR PROJET DE FUSION À 50/50 ANNONCÉE EN DÉCEMBRE 2019 "AVANCE BIEN" * L'OBJECTIF RESTE DE MENER LE PROJET À SON TERME AVANT LA FIN DU PREMIER SEMESTRE 2021

