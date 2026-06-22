La première semaine de SpaceX, dirigée par Elon Musk, en tant que société cotée en bourse déclenche un engouement sur les marchés

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* Le cours de l'action a bondi de 19 % le 12 juin lors de son introduction au Nasdaq, après une introduction en bourse record de 75 milliards de dollars

* Cette flambée a porté la valorisation de SpaceX au-delà des 2 000 milliards de dollars, bien que l'entreprise ne soit pas rentable

* Les investisseurs particuliers ont acheté pour plusieurs millions de dollars d’actions la semaine dernière

L'introduction en bourse record de SpaceX a déclenché une frénésie boursière dès sa première semaine en tant que société cotée, ses actions s'envolant alors que les investisseurs particuliers et les traders d'options se sont précipités pour miser sur cette entreprise dirigée par Elon Musk, spécialisée dans les fusées et l'intelligence artificielle.

Ses actions SPCX.O ont bondi de près de 40 % par rapport à leur prix d’introduction en bourse de 135 dollars le 12 juin, portant sa capitalisation boursière au-delà des 2 000 milliards de dollars et lui permettant de figurer brièvement parmi les cinq entreprises les plus valorisées au monde.

Voici un aperçu des performances de SpaceX depuis son introduction en bourse:

COMMENT S'EST DÉROULÉ LE PREMIER JOUR

Les actions de SpaceX ont bondi de 19 % lors de leur entrée au Nasdaq le 12 juin, date à laquelle l’entreprise a levé plus de 75 milliards de dollars lors d’une introduction en bourse record. Cette flambée a propulsé sa valorisation au-delà de la barre des 2 000 milliards de dollars, faisant de SpaceX, à un moment donné, la sixième plus grande entreprise américaine en termes de capitalisation boursière, bien qu’elle ne soit actuellement pas rentable.

UNE FRÉNÉSIE BOURSIÈRE S'EN EST SUIVIE

Le volume de transactions sur les actions de cette entreprise spécialisée dans les fusées, c'est-à-dire la valeur approximative en dollars des échanges quotidiens, a été systématiquement le plus élevé parmi les grandes sociétés cotées aux États-Unis pendant les premiers jours.

À un moment donné, il était plus de 3,5 fois supérieur à celui de Nvidia NVDA.O , qui occupe généralement la première place en termes de volume de transactions.

LES INVESTISSEURS PARTICULIERS SE LANCENT DANS LA COURSE

SpaceX a alloué un pourcentage record de 20 % de ses actions de l’introduction en bourse aux investisseurs particuliers . Ces derniers se sont rués sur des actions représentant plusieurs millions de dollars, faisant de ce titre l’un des plus achetés la semaine dernière, selon les données de Vanda Research. Rien que le jour de l’entrée en bourse, les achats nets se sont élevés à 117,6 millions de dollars – le plus important volume d’achats nets par des particuliers jamais enregistré pour une introduction en bourse.

LE MARCHÉ DES OPTIONS A FAIT DES DÉBUTS FRACASSANTS

Les transactions d'options SpaceX ont débuté le 16 juin et ont suscité un vif intérêt de la part des investisseurs, le volume des transactions atteignant un niveau record et les positions haussières dominant le marché, ce qui souligne la forte demande des investisseurs à la recherche de moyens de s’exposer aux nouvelles ambitions de Musk.

COMMENT S'EST-ELLE COMPORTÉE PAR RAPPORT À TESLA?

SpaceX a enregistré des gains explosifs lors de ses trois premières séances de cotation, poussant brièvement sa capitalisation boursière au-delà de celle de Microsoft MSFT.O pour en faire la quatrième entreprise la plus valorisée au monde.

Cependant, le titre a connu des turbulences dans la seconde moitié de la semaine – une réaction qui ressemblait à celle de Tesla TSLA.O lors de son introduction en bourse en 2010.