La première pierre du nouveau campus parisien de CentraleSupélec vient d’être posée

La construction du nouveau campus parisien de CentraleSupélec, à proximité de la Porte d’Italie, entre les boulevards des Maréchaux et le boulevard périphérique, a été officiellement lancée ce 4 novembre 2024 en présence des dirigeants de l’école d’ingénieurs, de sa fondation, du groupe REALITES, du cabinet ORY.architecture et du maire de Gentilly.



Ce bâtiment réversible, à forte ambition environnementale et à l’architecture remarquable, disposera d’une capacité d’accueil de 1 350 personnes. Il s’inscrit en complémentarité des autres campus de CentraleSupélec à Gif-sur-Yvette, Metz, Reims et Rennes.