 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 069,00
-0,63%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La première pierre de l'usine d'IA Nvidia-Deutsche Telekom posée en Allemagne
information fournie par Zonebourse 04/11/2025 à 17:12

Deutsche Telekom et Nvidia ont annoncé mardi avoir posé la première pierre de leur projet commun de première plateforme 'cloud' d'intelligence artificielle (IA) industrielle au monde, une installation qui doit aussi devenir l'une des plus grandes infrastructures d'IA en Europe.

Cette plateforme de nouvelle génération, qui doit entrer en service au premier trimestre 2026, a pour but de permettre aux grandes entreprises, aux PME et aux start-up d'Allemagne et d'Europe de développer, d'entraîner et de déployer des applications d'IA destinées à l'industrie couvrant tout le cycle de production, de la conception à la robotique, via une infrastructure IT sécurisée et souveraine.

Cette giga-usine d'IA, qui sera exploitée par Deutsche Telekom, sera également dédiée à des applications telles que l'ingénierie, la simulation ou encore les jumeaux numériques.

Parmi les premiers utilisateurs de l'unité doivent figurer des groupes comme Siemens, Agile Robots, Wandelbots, Quantum Systems, PhysicsX et Perplexity.

Deutsche Telekom a par ailleurs prévu de collaborer avec le concepteur de logiciels d'entreprise SAP afin de fournir une infrastructure souveraine et robuste destinée aux institutions publiques et aux acteurs de la sécurité sur cette plateforme cloud industrielle d'IA. Deutsche Telekom apporte son infrastructure physique, tandis que SAP fournira ses technologie et ses applications.

L'usine sera dotée de 10.000 processeurs GPU Nvidia Blackwell, équipés de systèmes Nvidia DGX B200 et de serveurs Nvidia RTX PRO, tous équipés de logiciels de mise en réseau et d'IA mis au point par Nvidia.

Tous ces équipements sont actuellement en cours d'installation dans un centre de données entièrement rénové à Munich.

Valeurs associées

NVIDIA
200,9300 USD NASDAQ -2,88%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Publicité sur une façade du Bazar de l'Hotel de Ville (BHV) à Paris, le 3 novembre 2025, annonçant l'ouverture d'un espace Shein pour le 5 novembre ( AFP / Julie SEBADELHA )
    En plein scandale, Shein s'apprête à s'installer au BHV à Paris
    information fournie par AFP 04.11.2025 18:40 

    Visé par une enquête pour la vente de poupées sexuelles à l'effigie d'enfants, le géant de l'e-commerce asiatique Shein dit collaborer à 100% avec la justice et ouvrira bien mercredi à Paris, malgré tout, son grand espace au BHV. S'il dit avoir "réfléchi à arrêter" ... Lire la suite

  • Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva lors d'une interview avec des agences internationales, dont l'AFP, le 4 novembre 2025 à Belem, au Brésil ( AFP / Pablo PORCIUNCULA )
    Lula ne veut pas d'une "invasion terrestre" américaine du Venezuela
    information fournie par AFP 04.11.2025 18:33 

    Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a rejeté mardi une éventuelle incursion terrestre des États-Unis au Venezuela, réitérant sa disposition à servir de médiateur entre les deux pays. "Je ne veux pas que nous en arrivions à une invasion terrestre" au ... Lire la suite

  • Des touristes admirent Canary Wharf depuis Greenwich Park, à Londres
    L'Europe finit dans le rouge, l'IA jette un froid
    information fournie par Reuters 04.11.2025 18:29 

    par Diana Mandia Les Bourses européennes ont terminé en baisse mardi, l'enthousiasme pour l'intelligence artificielle s'étant refroidi alors que les valorisations élevées du secteur suscitent des doutes et éloignent les investisseurs du risque. À Paris, le CAC ... Lire la suite

  • Sommet du lobby automobile français PFA à Paris
    Renault propose de geler pour dix ans la réglementation UE pour les petits EV
    information fournie par Reuters 04.11.2025 18:29 

    PARIS (Reuters) -Le directeur général de Renault Group a préconisé mardi que la réglementation automobile en Europe soit gelée pendant au moins dix ans pour favoriser l'émergence d'une catégorie de petites voitures électriques abordables susceptibles de contrer ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank