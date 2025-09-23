La première mission d'astronautes américains Artemis autour de la lune est en bonne voie pour le mois d'avril

La mission Artemis 2 pourrait être lancée avant le mois d'avril

Artemis 2 utilise la fusée SLS de Boeing et Northrop Grumman, ainsi que la capsule Orion de Lockheed Martin

Artemis 3 prévue pour 2027 avec le vaisseau Starship de SpaceX

(Ajout de détails, d'une citation et d'un historique) par Joey Roulette

La NASA a déclaré mardi que le premier vol en équipage de son programme Artemis - un voyage autour de la lune et retour - est en bonne voie pour un lancement en avril et pourrait éventuellement être avancé à février.

Le programme Artemis de l'agence spatiale est le fleuron des efforts américains pour ramener des humains sur la lune, une série de missions de plusieurs milliards de dollars qui rivalisent avec les efforts similaires de la Chine, qui vise un atterrissage sur la lune en 2030 avec des astronautes.

Artemis 2, un vol de 10 jours au cours duquel un équipage de quatre astronautes effectuera un aller-retour autour de la lune, est un test précurseur du premier alunissage d'un astronaute par la NASA depuis 1972.

Cette mission, Artemis 3, est beaucoup plus ambitieuse et complexe. Elle est actuellement prévue pour 2027 et implique une variante d'atterrisseur lunaire de la fusée Starship de SpaceX.

Artemis 2 implique la fusée Space Launch System de la NASA, construite par Boeing BA.N et Northrop Grumman NOC.N , et sa capsule Orion, construite par Lockheed Martin LMT.N . L'année dernière, la NASA a reporté la mission de plusieurs mois à avril 2026.

"Nous avons l'intention de respecter cet engagement", a déclaré Lakiesha Hawkins, haut fonctionnaire intérimaire de l'unité d'exploration de la NASA, lors d'une conférence de presse tenue mardi à propos de la date de 2026.

Elle a ajouté que l'état de préparation des vaisseaux spatiaux SLS et Orion de la NASA pourrait éventuellement justifier une date de lancement plus précoce, mais que ce sont des considérations de sécurité qui détermineront en fin de compte la date de lancement de la mission.

La capsule Orion sera montée sur la fusée géante SLS, haute de 322 pieds (98 mètres), depuis le centre spatial Kennedy de la NASA en Floride, et c'est la première fois que le duo de vaisseaux spatiaux volera avec des humains.

Artemis 2 transportera les astronautes Reid Wiseman, le commandant de la mission qui a volé pour la dernière fois à bord d'une fusée russe Soyouz vers la Station spatiale internationale en 2014; Victor Glover, le pilote qui s'est envolé vers l'espace en 2020 lors d'une mission SpaceX vers l'ISS; Christina Koch, une spécialiste de mission qui a volé lors d'une mission Soyouz vers l'ISS en 2019; et l'astronaute canadien Jeremy Hansen, un autre spécialiste de mission qui s'envolera vers l'espace pour la première fois.

L'inclusion de Hansen marquera le premier vol canadien à proximité de la Lune.