La Première ministre japonaise Takaichi vise une avalanche de votes lors d'une rare élection hivernale

Les sondages suggèrent des gains importants pour la coalition de Takaichi

La neige record pourrait faire baisser le taux de participation, Tokyo exceptionnellement recouverte

La première femme dirigeante du Japon cherche à profiter de l'attrait de la jeunesse

Le vote se termine à 11h00 GMT, les premières projections suivent rapidement

Les électeurs japonais ont traversé la neige dimanche pour aller voter lors d'un scrutin qui, selon , devrait donner une solide victoire à la Première ministre Sanae Takaichi, bien que des chutes de neige record dans certaines régions du pays aient entravé la circulation et risquent de faire chuter le taux de participation.

La coalition conservatrice de Takaichi, première femme à diriger le pays, est en passe de remporter environ 300 des 465 sièges de la chambre basse du parlement, selon de nombreux sondages d'opinion, ce qui représente un gain important par rapport aux 232 sièges qu'elle défend.

Devant un bureau de vote de la ville d'Uonuma, dans la préfecture montagneuse de Niigata, l'enseignant Kazushige Cho, 54 ans, a bravé des températures négatives et une épaisse couche de neige pour voter pour le Parti libéral démocrate de Takaichi.

"J'ai l'impression qu'elle crée un sens de l'orientation: que tout le pays se serre les coudes et va de l'avant. Cela me touche vraiment", a-t-il déclaré.

TAKAICHI SURFE SUR LA VAGUE DU "SANAKATSU" PARMI LES JEUNES ÉLECTEURS

Mme Takaichi, 64 ans, qui est devenue première ministre en octobre après avoir été nommée à la tête du PLD, a convoqué les rares élections d'hiver afin de tirer parti de sa forte cote de popularité, les électeurs étant attirés par son franc-parler et son image de travailleuse acharnée.

Toutefois, sa rhétorique nationaliste et l'accent mis sur la sécurité ont attiré les tensions avec le puissant voisin chinois, et ses largesses fiscales ont ébranlé les marchés financiers.

Sa promesse électorale de suspendre la taxe de vente de 8 % sur les produits alimentaires afin d'aider les ménages à faire face à la hausse des prix a effrayé les investisseurs, qui se demandent comment le pays le plus endetté des économies avancées financera ce plan.

"Si Takaichi gagne largement, elle disposera d'une plus grande marge de manœuvre politique pour respecter ses engagements clés, notamment en ce qui concerne les réductions de la taxe sur la consommation", a déclaré Seiji Inada, directeur général de FGS Global, une société de conseil. "Les marchés pourraient réagir dans les jours qui suivent et le yen pourrait subir de nouvelles pressions."

Mineko Mori, 74 ans, résidente de Niigata, pataugeant dans la neige avec son chien, a déclaré qu'elle craignait que les réductions d'impôts de Takaichi ne fassent peser un fardeau encore plus lourd sur les générations futures.

Mineko Mori a prévu de voter pour Sanseito, , un petit parti d'extrême droite qui a percé lors du scrutin de 2025 à la chambre haute en promettant de sévir contre les étrangers qui se comportent mal et de contrôler l'immigration.

Mais les jeunes électeurs sont parmi ceux qui soutiennent le plus Takaichi, un récent sondage ayant révélé que plus de 90 % des moins de 30 ans lui étaient favorables.

La première ministre a suscité chez les jeunes un engouement improbable appelé "sanakatsu" , qui se traduit approximativement par "Sanae-mania", les produits qu'elle utilise, tels que son sac à main et le stylo rose avec lequel elle prend des notes au parlement, étant très demandés.

Cette jeune cohorte est toutefois moins susceptible de voter que les générations plus âgées qui ont longtemps constitué le socle du soutien au PLD.

Jeudi, Takaichi a reçu le "soutien total " du président américain Donald Trump. La Chine suivra également de près les résultats.

Quelques semaines après son entrée en fonction, Mme Takaichi a déclenché le plus grand différend avec la Chine depuis plus d'une décennie en exposant publiquement la manière dont Tokyo pourrait répondre à une attaque chinoise contre Taïwan.

Un mandat fort pourrait accélérer ses projets de renforcement de la défense du Japon, que Pékin considère comme une tentative de renouer avec son passé militariste.

"J'ai voté pour un parti qui a clairement la volonté de protéger le pays", a déclaré Masanobu Igarashi, un soldat à la retraite, après avoir voté pour le PLD à Uonuma.

LE BLIZZARD POURRAIT FAVORISER LES BLOCS DE VOTE ORGANISÉS

Avec près d'un mètre de neige prévu dans les régions septentrionales, certains électeurs ont affronté le blizzard pour rendre leur verdict sur l'administration de Takaichi.

Il s'agit seulement de la troisième élection de l'après-guerre organisée en février, les élections étant généralement convoquées au cours de mois plus cléments.

Même la capitale, Tokyo, a été recouverte d'une rare couche de neige, ce qui a entraîné quelques perturbations mineures de la circulation.

Au niveau national, 37 lignes de train et 58 lignes de ferry ont été interrompues dimanche matin, selon le ministère des transports. Japan Airlines 9201.T et ANA 9202.T ont annulé 230 vols intérieurs.

Le taux de participation aux récentes élections de la chambre basse a oscillé autour de la barre des 50 %. Toute baisse dimanche pourrait amplifier l'influence des blocs de vote organisés.

L'un d'entre eux est le Komeito, qui a quitté l'année dernière sa coalition avec le PLD et a fusionné en un groupe centriste avec le principal parti d'opposition, le Parti constitutionnel démocratique du Japon. Le Komeito entretient des liens étroits avec le groupe laïc bouddhiste Soka Gakkai, qui revendique au moins 8 millions de membres dans tout le pays.

Les électeurs choisiront les législateurs dans 289 circonscriptions à siège unique, le reste étant déterminé par des votes à la représentation proportionnelle pour les partis. Les bureaux de vote fermeront à 20 heures (1100 GMT), date à laquelle les radiodiffuseurs devraient publier des projections basées sur leurs sondages de sortie des urnes.

Si la coalition du PLD de Takaichi et de son nouveau partenaire, le Parti japonais de l'innovation, connu sous le nom d'Ishin, remporte une supermajorité de 310 sièges, elle pourrait passer outre la chambre haute, où la coalition n'a pas de majorité.

Si les sondages se trompent et que Takaichi perd le contrôle de la chambre basse, elle s'est engagée à démissionner.