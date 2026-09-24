La position dominante de la Chine sur le marché des terres rares risque de faire de l'ombre aux discussions entre Trump et Xi

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* Les exportations de terres rares seront au cœur des discussions entre Trump et Xi

* La production américaine de terres rares a bondi sous Trump

* Les États-Unis auront encore besoin des importations chinoises jusque dans les années 2030, selon Benchmark

* Les transformateurs de minerais affirment agir rapidement pour répondre à la demande

par Ernest Scheyder

Les États-Unis resteront dépendants de la Chine pour leurs terres rares jusqu’au milieu des années 2030, même s’ils développent rapidement leurs propres installations d’extraction et de transformation. Il s’agit là d’un déséquilibre flagrant auquel sera confronté le président Donald Trump lors de sa rencontre de jeudi avec son homologue chinois Xi Jinping .

Les terres rares, qui font partie des 60 minéraux considérés comme critiques par Washington , doivent être traitées avant d’être transformées en aimants et autres matériaux utilisés pour fabriquer des armes, des automobiles, des ordinateurs et une myriade d’autres produits.

Alors que la production américaine des deux terres rares les plus couramment utilisées a plus que triplé depuis le retour au pouvoir de Donald Trump l’année dernière, le pays ne peut couvrir que 42 % de sa demande et, d’ici cinq ans, il dépendra toujours des importations pour près d’un quart de ses besoins, selon les données de Benchmark Mineral Intelligence, un cabinet de conseil spécialisé dans les minéraux.

La Chine, premier producteur et raffineur mondial de terres rares, a accepté l’année dernière de reporter au 10 novembre les restrictions sur les exportations. Une éventuelle prolongation de ces reports d’exportation figure à l’ordre du jour des discussions entre Xi et Trump lors de leur rencontre à Washington. La Maison Blanche s’était fixée comme date butoir janvier 2027 pour bloquer les importations de terres rares chinoises, un objectif qui sera pratiquement impossible à atteindre.

« L’objectif n’est pas que les États-Unis remplacent la Chine en tant que principal fournisseur mondial », a déclaré Coco Zhang, analyste chez ING. « L’objectif plus réaliste est de mettre en place une chaîne d’approvisionnement alternative solide, capable de protéger les secteurs stratégiques en période de perturbations géopolitiques. »

Depuis son retour au pouvoir, Trump a fait des terres rares une priorité en matière de sécurité nationale, injectant des milliards de dollars dans MP Materials MP.N , USA Rare Earth USAR.O , Energy Fuels UUUU.A et d’autres entreprises afin de tenter de réduire l’emprise de la Chine.

Si ces investissements commencent à porter leurs fruits, le besoin persistant du pays en importations souligne la faiblesse de la position de transactions de Trump face à Xi et la complexité plus générale de la création d’une industrie des terres rares à partir de zéro après que les États-Unis ont pratiquement abandonné ce secteur à la fin du XXe siècle.

« Nous devons mettre en place cette industrie correctement et de toute urgence », a déclaré Kunal Sinha, fondateur de la start-up de traitement des minéraux Valor . « Et lorsque nous l’aurons développée, nous serons en mesure de répondre à cette demande. »

De plus, les États-Unis ne traitent pratiquement aucune des « terres rares lourdes » utilisées dans des applications militaires, bien que leur production de ces minéraux hyper-spécialisés devrait augmenter d’ici 2031, même si elle reste inférieure à la demande, selon les données de Benchmark.

LA CHINE DOMINE LE TRAITEMENT

La transformation des terres rares s’est avérée complexe à maîtriser pour les États-Unis, compte tenu des difficultés chimiques et mécaniques liées à la séparation des 17 terres rares les unes des autres.

« Les pays occidentaux sont mieux placés pour réduire leur dépendance vis-à-vis de la Chine, mais remplacer l’approvisionnement chinois sur l’ensemble de la chaîne de valeur est bien plus difficile », a déclaré Todd Downing, analyste spécialisé dans les minéraux au sein du cabinet de conseil Project Blue.

Certes, les entreprises américaines du secteur des terres rares sont en pleine croissance. MP Materials, par exemple, a commencé au début du mois à livrer à General Motors GM.N des aimants fabriqués à partir de ses propres terres rares raffinées, dans le cadre d’un accord signé en 2021 .

USA Rare Earth s’est lancée cette année dans une vague d’acquisitions après avoir bénéficié d’un investissement du gouvernement américain, rachetant une mine brésilienne et une usine de traitement française. Energy Fuels UUUU.A a quant à elle conclu, en début d’année, un accord pour racheter une entreprise qui avait construit une importante usine de fabrication d’aimants en Caroline du Sud.

« La relocalisation de la production de terres rares sur le territoire américain progresse », a déclaré Tim Moore, analyste spécialisé dans les terres rares au sein de la société de services financiers Clear Street. « Nous n’en sommes qu’aux prémices, mais c’est bel et bien en train de se produire. »

Des start-ups, notamment Nth Cycle, Ucore Rare Metals

UCU.V et d’autres, expérimentent de nouvelles méthodes de raffinage des terres rares.

« Les États-Unis continuent de réaliser des progrès rapides et importants dans le développement de leur capacité à produire des matériaux tout au long de la chaîne d’approvisionnement », a déclaré Albert Gore, directeur de ZETA, un groupe professionnel dédié aux véhicules électriques. L’industrie des véhicules électriques est une grande consommatrice d’aimants à base de terres rares.

Pourtant, certains fournisseurs chinois ont commencé à freiner leurs expéditions vers les États-Unis par crainte de déplaire à Pékin, a rapporté Reuters au début du mois. Cela pourrait constituer une menace plus large pour les fabricants américains si Xi décidait de bloquer officiellement les exportations.

Ford Motor F.N , par exemple, a temporairement fermé ses usines américaines l’année dernière, après que les approvisionnements en terres rares chinoises se sont taris.

« Nous travaillons tous d’arrache-pied pour mettre en place la capacité de traitement aussi rapidement que possible », a déclaré Megan O’Connor, directrice générale de Nth Cycle, qui a développé une technologie capable, selon elle, de traiter les terres rares et qui a signé en début de semaine un accord d’approvisionnement d’un milliard de dollars avec Glencore .