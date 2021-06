La pose de deux implants CERAMIL chargés en antibiotiques permet d'éviter l'amputation d'un patient

I.CERAM, spécialiste des implants en céramique biocompatible, annonce la pose simultanée de deux implants CERAMIL® chargés d'antibiotiques au Centre Hospitalier Henri Mondor d'Aurillac, permettant d'éviter l'amputation des deux jambes d'un patient.



Victime d'un accident de moto survenu le 28 mai 2020, M. M (58 ans) souffrait de multiples fractures ouvertes, infectées, avec des pertes osseuses importantes sur ses deux tibias. Pris en charge pour des soins de première urgence, il est posé l'indication d'une possible amputation de ses deux jambes à la suite de l'apparition de nécrose des tissus, et de plusieurs infections locales. Face à la gravité des blessures, le Docteur Deluzarches, chirurgien orthopédique au Centre Hospitalier Henri Mondor d'Aurillac, a spontanément pensé à la solution d'I.CERAM à la suite de publications scientifiques de la société. Sa préoccupation première était d'éviter l'amputation que certains confrères lui recommandaient. En accord avec son patient, il décide de collaborer avec les équipes d'I.CERAM pour élaborer deux implants sur-mesure en céramique chargée d'antibiotiques afin de combler les pertes osseuses et traiter efficacement les infections bactériennes à « stenotrophomonace maltophilia et enterobacter cloacae complex ».