La population en emploi quasi-stable en Allemagne en 2025
information fournie par Zonebourse 02/01/2026 à 13:45
"A l'exception de l'année pandémique 2020, le nombre de personnes employées a augmenté régulièrement depuis 2006. Cependant, le rythme de la croissance de l'emploi a considérablement ralenti à partir du début de 2024" précise Destatis.
L'institut explique cette tendance négative par le ralentissement du marché du travail et, comme les années précédentes, par les effets de plus en plus marqués du changement démographique : de moins en moins de jeunes sont disponibles pour remplacer les travailleurs prenant leur retraite.
Néanmoins, le marché du travail a continué de bénéficier de l'immigration nette des travailleurs étrangers et de l'augmentation de la participation à la population nationale, en partie due à des taux de participation plus élevés des personnes âgées et des femmes.
Les estimations provisoires indiquent par ailleurs que le nombre de chômeurs en Allemagne a grimpé de 161 000 ( 10,8%) pour atteindre 1,7 million en moyenne sur l'année écoulée. Le taux de chômage, en pourcentage de la population active, est passé de 3,1% l'année précédente à 3,5% en 2025.
