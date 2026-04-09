La pop star Pink animera les Tony Awards à Broadway

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Danielle Broadway

La chanteuse américaine Pink animera la 79e cérémonie annuelle des Tony Awards le 7 juin au Radio City Music Hall à New York, a annoncé jeudi Tony Award Productions.

La cérémonie sera diffusée en direct sur CBS et en streaming sur Paramount Plus.

Qualifiant cet événement d'"honneur de toute une vie", la lauréate de trois Grammy Awards a déclaré que Broadway avait profondément influencé sa carrière.

"Il a façonné la façon dont je monte mes propres spectacles", a déclaré Pink dans un communiqué de presse. "Broadway est un lieu de soutien, d'intégration, de talent et d'amour. Ces gens créent de la magie tous les jours, et j'ai hâte de les célébrer avec le monde entier."

Bien qu'elle n'ait jamais joué à Broadway, la musique de Pink est actuellement présente dans deux productions à succès: "Moulin Rouge! The Musical", qui comprend sa chanson "Raise Your Glass", ainsi que "& Juliet", qui comprend sa chanson "F**kin' Perfect."

Les producteurs exécutifs des Tony Awards, Raj Kapoor, Sarah Levine Hall et Jack Sussman, ont fait l'éloge de Mme Pink, qu'ils considèrent comme une candidate naturelle. "Elle incarne l'esprit même du spectacle vivant et du théâtre", ont-ils déclaré, citant son authenticité, sa présence sur scène et sa voix puissante.

La chanteuse de 46 ans est considérée comme une icône de la pop, avec un Daytime Emmy, sept MTV Video Music Awards - dont le Vanguard Award 2017 - et une étoile sur le Hollywood Walk of Fame.

Fondés en 1947, les Tony Awards récompensent l'excellence à Broadway et sont produits par Tony Award Productions, une coentreprise entre l'American Theatre Wing et la Broadway League.