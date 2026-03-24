La Pologne va commencer à travailler sur une taxe sur les services numériques, selon le vice-premier ministre

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Le gouvernement polonais va commencer à travailler sur un projet de taxe sur les services numériques, a déclaré mardi le vice-premier ministre et ministre de la numérisation Krzysztof Gawkowski, ce qui risque de provoquer un conflit avec son principal allié, les États-Unis.

De nombreux pays, en particulier en Europe, ont prélevé des taxes sur le chiffre d'affaires des fournisseurs de services numériques, notamment Google GOOGL.O d'Alphabet, Facebook

META.O de Meta, Apple AAPL.O et Amazon AMZN.O . Cette question est depuis longtemps une source d'irritation commerciale pour de nombreuses administrations américaines.

Lorsque les projets de taxe ont été annoncés en 2025, l'ambassadeur des États-Unis en Pologne, Tom Rose, les a qualifiés d'"autodestructeurs", affirmant qu'ils nuiraient aux relations avec Washington. L'ambassade des États-Unis à Varsovie n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire mardi.

M. Gawkowski a déclaré dans un message sur la plateforme de médias sociaux X que le nouveau projet de loi garantirait une concurrence équitable pour les entreprises polonaises, des recettes budgétaires plus élevées et davantage de fonds pour le développement technologique et la numérisation en Pologne.

"Il est temps de mettre en place des règles du jeu équitables. Aujourd'hui, les plateformes mondiales paient souvent moins d'impôts que les entreprises locales. Cela nuit à la concurrence et limite les recettes budgétaires. Nous allons changer cela", a-t-il ajouté.

Le projet de loi suppose que les revenus de certains services numériques, notamment la publicité en ligne, les plateformes mettant en relation les utilisateurs et le commerce de données, seraient taxés à hauteur de 3 %, mais cela ne s'appliquerait qu'aux entreprises dont les revenus globaux dépassent 1 milliard d'euros (1,16 milliard de dollars) et 25 millions de zlotys (6,79 millions de dollars) en Pologne.

Cette initiative fait suite à l'annonce de projets visant à limiter l'accès aux médias sociaux pour les enfants de moins de 15 ans en Pologne, ce qui pourrait également mettre Varsovie en porte-à-faux avec des entreprises telles que Meta et X d'Elon Musk.

(1 $ = 0,8625 euro) (1 $ = 3,6845 zlotys)