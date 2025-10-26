 Aller au contenu principal
La Pologne signe une lettre d'intention sur la coopération avec Palantir
information fournie par Reuters 26/10/2025 à 18:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le ministère polonais de la Défense signera lundi une lettre d'intention sur la coopération avec Palantir Technologies Inc. PLTR.O , a indiqué le ministère dans un communiqué publié dimanche, sans donner plus de détails.

La coopération avec Palantir a débuté en décembre de l'année dernière, avec la signature d'un "protocole d'accord sur la cybersécurité de la coopération en matière de technologies de l'information", a indiqué le ministère, ajoutant qu'elle couvre les domaines de l'intelligence artificielle, des technologies de l'information et de la cybersécurité.

Valeurs associées

PALANTIR TECHNOLOGIES
184,6300 USD NASDAQ +2,30%
