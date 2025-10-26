La Pologne signe une lettre d'intention sur la coopération avec Palantir

Le ministère polonais de la Défense signera lundi une lettre d'intention sur la coopération avec Palantir Technologies Inc. PLTR.O , a indiqué le ministère dans un communiqué publié dimanche, sans donner plus de détails.

La coopération avec Palantir a débuté en décembre de l'année dernière, avec la signature d'un "protocole d'accord sur la cybersécurité de la coopération en matière de technologies de l'information", a indiqué le ministère, ajoutant qu'elle couvre les domaines de l'intelligence artificielle, des technologies de l'information et de la cybersécurité.