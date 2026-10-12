La Pologne affirme que deux Turcs ont été placés en détention en Allemagne dans le cadre de l'incendie lié à Starlink, qu'elle impute à la Russie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La Pologne accuse la Russie d'être à l'origine de l'incendie d'une station Starlink

* La police allemande a interpellé deux ressortissants turcs dans le cadre de cette affaire

* La Pologne prévoit d'inculper les hommes interpellés pour sabotage

* La Russie nie les accusations de sabotage en Europe

(Ajout d'une demande de commentaires et des chefs d'accusation aux paragraphes 5 et 6, et du contexte aux paragraphes 8 à 10)

Deux citoyens turcs ont été interpellés en Allemagne dans le cadre d’un incendie survenu dans une station Starlink en Pologne , a déclaré lundi Varsovie, ajoutant qu’elle estimait que la Russie était à l’origine de cet incident.

Depuis des mois, des responsables de plusieurs pays de l’UE avertissent que la Russie mène des opérations de sabotage, des cyberattaques et d’autres attaques hybrides à travers l’Europe afin d’éroder le soutien apporté à l’Ukraine. La Russie affirme que ces accusations sont sans fondement et qu’elles résultent d’une hystérie anti-russe.

L'incendie qui s'est déclaré en septembre dans la station Starlink située au centre de la Pologne a ravagé son système d'alimentation électrique et son générateur de secours. La Pologne avait alors déclaré qu'elle estimait que cet incendie était un acte de sabotage visant à perturber les services Internet, notamment ceux destinés à l'armée ukrainienne.

“Nous n’avons aucun doute sur le fait que les services russes sont à l’origine de cet acte de sabotage, et il convient d’ajouter que ces derniers font de plus en plus appel à des individus liés au milieu criminel”, a déclaré Tomasz Siemoniak, ministre polonais chargé des services spéciaux, lors d’une conférence de presse.

L'ambassade de Russie à Varsovie n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire envoyée par e-mail.

Le ministre de l’Intérieur, Marcin Kierwinski, a déclaré que les deux citoyens turcs seraient poursuivis en Pologne pour avoir commis un acte de sabotage sur ordre d’un service de renseignement étranger.

Elon Musk a activé les services Starlink au-dessus de l’Ukraine en 2022 après que Kyiv eut lancé un appel à l’aide dans les premiers jours qui ont suivi l’invasion à grande échelle de la Russie . La Pologne a déjà indiqué qu’elle prenait en charge l’abonnement Starlink de l’Ukraine.

Malgré les désaccords ultérieurs entre Musk et les responsables ukrainiens concernant ses opinions sur la guerre, l’armée ukrainienne s’appuie sur des dizaines de milliers de terminaux Starlink pour ses communications sur le champ de bataille et certaines opérations de drones.

Musk a également accepté de désactiver cette année des milliers de terminaux Starlink russes issus du “marché gris” en Ukraine, ce qui a causé des problèmes aux forces russes.

L’Ukraine cherche désormais à utiliser également ces terminaux pour mener des attaques sur le territoire russe.